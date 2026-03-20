Ratinho e mais um

Chefão do PSD, Gilberto Kassab notou a rápida ascensão de Ratinho Junior nas sondagens presidenciais e não quis jogo com Flávio Bolsonaro (PL). O Zero Um de Jair Bolsonaro esperava um sinal de indicação para vice, e não obteve. Ratinho Junior será o candidato a presidente pelo PSD e o vice ideal é Ronaldo Caiado (PSD), o governador do Goiás – mas nem tanto. Caiado não quer aparecer ofuscado numa chapa nacional – seria o sonho de Kassab. O mais pragmático candidato presidencial de direita desde os debates de 1989 bate pé, porém foi superado internamente pelo governador do Paraná que está pontuando bem melhor em todas as pesquisas nacionais, até nas espontâneas. Para fortalecer a chapa, Kassab agora procura nome de outro partido.

Afago na estrada

O presidente Lula da Silva soltou a MP 1.343 ontem, que altera a lei 13.703, e cria mais obrigatoriedades a contratantes de fretes e preserva os ganhos dos caminhoneiros. Quem contratar frete por valores abaixo da tabela, a partir de hoje pode pagar multa de R$ 1 milhão até R$ 10 milhões, dependendo do caso. É um primeiro afago aos caminhoneiros que pretendem fazer greve por causa da alta do óleo diesel.

Fator Arruda

O DF está em polvorosa com a subida meteórica do ex-governador condenado José Roberto Arruda (PSD) nas pesquisas para o GDF. Ele bate Celina Leão (PP), vice de Ibaneis Rocha (MDB). Arruda pode ser candidato até 15 de agosto, quando o TRE julgará seu caso. Inelegível, Arruda pode reverter sua situação por causa da mudança da Lei da Ficha Limpa, que altera a contagem dos anos de inelegibilidade.

Desafio e custos

A entrada em vigor do ECA Digital obriga plataformas a adotarem biometria e verificação de documentos para proteger menores, elevando custos e alterando a experiência do usuário. Segundo especialistas, a exigência já causa bloqueios preventivos de serviços e desafios técnicos severos para softwares de código aberto. A corrida tecnológica precisa garantir a segurança sem comprometer a privacidade.

PEC dos Professores

A partida do deputado suplente Prof. Paulo Fernando fez a classe lembrar a importância de sua maior conquista no mandato de nove meses. Relator da PEC 138, a chamada PEC do Professor, promulgada em dezembro, ele abriu portas para que milhões deles no Brasil pudessem acumular funções em instituições, escolas, faculdades etc. Paulo deixou também um trabalho intenso de 30 anos nas pautas Pró-vida da Igreja Católica.

Consumo consciente

A Semana do Consumidor (9 a 16) movimentou mais de R$ 8,6 bilhões no País. Era a expectativa da Associação Comercial de SP, apesar de 80,2% das famílias brasileiras estarem endividadas, segundo a CNC. O economista Patrick Santos ressalta que promoções estimulam compras por impulso, destacando que é preciso avaliar se os descontos realmente representam economia real.

ESPLANADEIRA

#Layers é o SuperApp oficial do GEduc, maior evento de gestão educacional. #Startup AutoU recebe Selo Dourado do Cubo Itaú por crescimento e impacto no ecossistema. #Barralife Medical Center promove “Café com Elas”, dia 26/3, no RJ. #TIM promove a TIM House, plataforma para creators iniciantes. #Quadrinista Ing Lee lança "João pé-de-feijão", amanhã na Aigo Livros (SP). #IT FORUM MULHERES: Inscrições abertas para reconhecer líderes femininas em tecnologia; Inf: tinyurl.com/5xxr3ynm . #ONS inaugurou Espaço Cultural Mario Santos, em Brasília.

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