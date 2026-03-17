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Leandro Mazzini
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El Paraguay

País vizinho hoje conta com mais de 200 empresas brasileiras, que instalaram por lá filiais ou novas sedes

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Repórter
17/03/2026 08:36

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Santiago Peña, presidente do Paraguai - (crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Santiago Peña, presidente do Paraguai crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

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Circula nas mesas dos maiores investidores do Brasil um report com o atual cenário logístico e econômico do Paraguai. Com baixíssima carga tributária e energia excedente, o país vizinho hoje conta com mais de 200 empresas brasileiras, que instalaram por lá filiais ou novas sedes. Mas há um “teto” pelo seu tamanho físico, apontam analistas. Mesmo assim, o Governo hermano mantém uma política agressiva de atração de investidores brasileiros. Concedendo até título de cidadão paraguaio a quem investe lá.

Mulheres alterosas

A Polícia Civil e o MP vão investigar mais e debater a ala feminina da Polícia Civil das alterosas. Em Belo Horizonte, no intervalo de sete meses, duas delegadas se complicaram com a corporação por causa de seus cônjuges aloprados, com o respaldo do crime das parceiras. Um deles matou um gari com a pistola da amada. Até semana passada, outro, um advogado, dirigia viatura de luxo da Civil para assuntos privados.

Prós e contras

Os prós e contras para o deputado estadual Douglas Ruas (PL), candidato a governador tampão do Rio de Janeiro para abril a dezembro, na eleição indireta na ALERJ com 70 votos em jogo: Ele tem apoio do Governo e da máquina, mas os prefeitos e deputados não precisam da “máquina” para seus compromissos, passada a eleição de outubro. E vai ser cada um por si. A conferir.

Seu voo

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) envia por e-mail pesquisa com a pergunta: “O que você pensa sobre o transporte aéreo brasileiro?”. Segundo a Agência, “Queremos saber o que você pensa sobre o trabalho da Agência, a qualidade dos serviços prestados por aéreas e aeroportos, a segurança dos voos e direitos e deveres de quem viaja de avião”. É a sua chance de desabafar. Entre no site e peça o questionário.

Pé (sujo) na areia

Tem mais de mês que a Coluna espera resposta do Ministério Público Federal pela Lei de Acesso à Informação sobre as casas da Costa do Descobrimento, entre Arraial D’ Ajuda e Caraíva (incluindo Trancoso), que são alvos de ação de demolição e ou TAC. São mansões de multimilionários que valem dezenas de milhões de reais. A ação segue sob segredo de Justiça no TRF da 1ª Região.

Os 50 do PO

Foi concorrida a festa dos 50 anos do Grupo Paulo Octávio, no sábado em Brasília, que reuniu gente dos três Poderes e empresários. De ministros do STJ, passando pelo vice Geraldo Alckmin a Gilberto Kassab, presidente do PSD, a quem PO chamou de “maior líder partidário do Brasil”. Maior construtor do Centro-Oeste, PO brindou os convidados com show da Sinfônica de Brasília e um livro com histórico de obras. E cravou que só vai parar após completar mil obras – hoje o portfólio tem mais de 800.

ESPLANADEIRA

#IBV Auto, índice Banco BV que mede variação dos automóveis leves usados, avançou 0,55% em fevereiro. #ONG Motriz realiza Seminário Internacional de Anos Finais Integrais – Redes que Transformam, hoje, em SP. #Capital Concreto estreia nas pistas e aproxima investidores do automobilismo. #Ronaldo Loyola lançou livro "Inteligência Cênica" na Livraria da Vila Morumbi (SP). #Knoll, coletivo MillerKnoll, apresenta nova Cadeira Perron Pillo Lounge. #PPGA da Afya Unigranrio e OAB Duque de Caxias (RJ) realizaram evento sobre direitos das mulheres. #Cônsul-geral da França, Eric Tallon, participa do Hub de Incentivos da CCIFB-RJ no Rio.

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As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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