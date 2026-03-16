HC's de ministros do Supremo enterram a CPMI do INSS

Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão enterrando a CPMI do INSS com as decisões monocráticas que concedem o direito ao silêncio aos enrolados convocados para depor no Congresso Nacional. Até ontem, eram oito os blindados por habeas corpus do STF. Além de uma decisão que derrubou a quebra do sigilo bancário da principal amiga de Fábio Luís, o “Lulinha”, filho do presidente da República e a cada dia mais enrolado nas citações. Os blindados com HC são os que deveriam abrir as bocas e contar a roubalheira contra os aposentados no último Governo e, principalmente, no atual. Entre eles, Milton Baptista, do Sindnapi – onde é vice-presidente Frei Chico, irmão do presidente Lula da Silva; além de dois ex-presidentes do INSS, como o último, que foi demitido, Alessandro Stefanutto.

Taxa e Segurança

Os conselheiros de Flávio Bolsonaro incluíram na agenda eleitoral os temas Segurança Pública e alta de impostos – a despeito da Reforma Tributária, com efeito a médio prazo. Trackings em mãos do PL indicam forte insatisfação de uma classe média incomodada por cinco mandatos do PT à frente do País – três de Lula da Silva e dois de Dilma Rousseff, com intervalo de um mandato de Jair Bolsonaro.

Seu tanque

O índice de preços de combustíveis revelou que o etanol encareceu 1,27% no Centro-Oeste em fevereiro, média de R$ 4,80 o litro, com destaque para a alta de 2,96% no DF. Em contrapartida, a gasolina (R$ 6,52) e o diesel registraram quedas no período, com o diesel comum, 0,79% mais barato. Agora, com o barril a US$ 100, o Governo está apreensivo se o litro de óleo passar de R$ 7. Estouram a inflação e greve na estrada

Intimidação oficial

Não houve monitoramento ilegal, como diz o ministro Alexandre de Moraes (STF), e sim investigação jornalística, amparada em fatos: o blogueiro Luís Pablo, de São Luís (MA), descobriu que a família do ministro Flávio Dino usa carro oficial do TJMA disponível com motorista. A Abraji comprou a briga contra a busca e apreensão da PF: “A medida coloca não apenas o repórter sob risco, mas todos os jornalistas brasileiros”.

Março Lilás

O INCA estima que o Brasil terá 19 mil casos de câncer de colo do útero entre 2026/28. A campanha Março Lilás alerta mulheres para a prevenção da doença silenciosa. A patologista Dra. Lívia Maia, do Laboratório Exame, destaca que mulheres ainda adiam exame periódico e vacinação contra o HPV por vergonha e medo: “Informação é o melhor caminho para que a doença não evolua para estágio invasivo”.

A coragem de Paulo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Morreu no sábado (14) em Brasília Paulo Fernando Melo. Professor, jornalista, advogado e suplente de deputado federal (ocupou a vaga por um ano), dedicou sua vida à caridade e aos princípios da família. Católico praticante, era cristão dedicado nas pautas pró-vida e teve a honra de apertar a mão do Papa Francisco. Lutou o bom combate. Na descrição do whatsapp deixou a última mensagem: “Coragem para lutar”.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.