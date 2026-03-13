Alta do óleo acende alerta no Governo para inflação e greve de caminhoneiro

Alerta total no Governo federal com o barril do petróleo a mais de US$ 100, cujos reflexos da crise militar no Oriente Médio já chegaram aqui. O presidente Lula da Silva está preocupado com risco de greve de caminhoneiros nas estradas e a alta da inflação. O preço do litro do óleo diesel, que até há dias em São Paulo não passava de R$ 6,10 – média do País – ontem já era vendido em postos do Centro-Oeste a R$ 9,50. Muito insatisfeita, a categoria passou um rádio para o patronato, e o Governo corre para uma política de emergência e estancar o preço. Fato é que o Brasil depende dos caminhões, e milhões de fretes foram contratados nas últimas semanas com valor amparado no litro do óleo abaixo de R$ 7. O prejuízo já está na carteira do caminhoneiro autônomo, e das empresas, e vai subir à mesa do brasileiro.

Já começou?

O ministro palaciano Guilherme Boulos pediu votos para a reeleição do presidente Lula da Silva, semana passada, na comunidade quilombola Mimbó, no Piauí, conforme vídeo que chegou à Coluna. Ao lado de Wellington Dias, ministro do MDS, e do governador Rafael Fonteles, Boulos disse: “O presente que vocês têm que dar para o Wellington esse ano, é a reeleição do presidente Lula”.

Avalanche partidária

Leonardo Avalanche anuncia na segunda-feira o candidato a presidente do PRTB. Ele retomou a presidência nacional do partido após investigação e perícia grafotécnica da PF confirmar que documentos apresentados para eleger Amauri Pinho eram fraudulentos, segundo divulgou. Outros eventuais crimes ainda são investigados. “É uma vitória da democracia contra o crime organizado”, diz o presidente reempossado.

Vai dar B.O.?

O prefeito Eduardo Paes (PSD) e o governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) vão se desincompatibilizar dos cargos no mesmo dia: na próxima sexta-feira 20 de março. Aliás, Paes tem repetido entre portas que vai judicializar essa eleição indireta da ALERJ para o Governo tampão, alegando os prazos de desincompatibilização dos concorrentes. A conferir.

$etor Têxtil

O setor têxtil tem ganhado visibilidade no mercado e chama atenção em Brasília. Presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (8% do PIB), Fernando Pimentel cita avanços na tecnologia industrial, mas lembra que o custo do Brasil deve ser debatido, “senão a indústria vai continuar a sofrer”. Diz que o gargalo do setor hoje é a carga tributária, produtos importados, concorrência internacional e a reforma tributária, que pesou a mão no segmento. Veja detalhes no site da www.colunaesplanada.com.br .

Ponto Final

O Brasil vem perdendo a magia da Copa do Mundo FIFA. De 10 anos para trás, a essa altura as ruas de todo o País já estavam sendo decoradas com bandeirolas e pinturas no asfalto ou paralelepípedos. Com bandeiras do verde e amarelo nas janelas. Hoje, é mais fácil uma criança citar de cor os atuais 10 ministros do STF do que a escalação da Seleção de Futebol.

ESPLANADEIRA

#Michele Bouvier Sollack lidera Imersão “Mulher Rica de Propósito” no RJ e online, 28/3. #Bracell é reconhecida com Selo Agro Mais Integridade. #The Simple Gym lança RunClub na Lagoa Rodrigo de Freitas (RJ). #Priscila Fichtner, do CGV, é premiada pela 6ª vez pelo Análise Advocacia Mulher 2026. #Francis e Vyvedas do grupo Flora oferecem até 60% de desconto na Semana do Consumidor. #SumUp lança oferta multiprodutos para micro e pequenos empreendedores. #Unifisa revela que 21,05% dos consórcios são liderados por mulheres. #Herman Miller oferece 10% de desconto e pontos em dobro no Fim de Semana do Consumidor. #FenaCap promove debate sobre Capitalização em congresso para corretores, em Salvador.

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