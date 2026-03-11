A presença constante em farofas institucionais fez o Diretor-Geral da Polícia Federal, entre portas da corporação, ganhar o apelido de DG – Degustador-Geral. Ele faz por onde. Ao contrário de antecessores que se fecharam em gabinetes e evitaram eventos para demasiadas palmas, Andrei é visto em fóruns nacionais e internacionais para palestrar (tudo dentro da prerrogativa do cargo, evidente). Mas duas aparições o colocam em situação delicada junto aos pares – e aos chefes. Ano passado, após o fórum de direito de Lisboa, o tal Gilmarpalooza (organizado pelo famoso ministro do STF), Andrei deu uma esticada ao Vale Douro para passear na vinícola do bilionário Rubens Menin – sócio de Daniel Vorcaro na SAF do Clube Atlético Mineiro. Ontem, o “Poder 360” revelou que Andrei estava à mesa com o então “banqueiro” Vorcaro em Londres, em 2024, numa rodada de uísque Macallan (US$ 65 mil a garrafa), ao lado de Dias Toffoli (STF), Alexandre de Moraes (STF) e Paulo Gonet (PGR). Vorcaro não era à época o encrencado de hoje. Mas são doses que hoje amargam o paladar da confraria.

Eita!

Fernando Haddad e Gabriel Galípolo estão sem se falar há mais de quatro meses. O ministro da Fazenda queria emplacar seu subordinado, o jovem secretário de política econômica Guilherme Mello, para diretor no Banco Central. Mas o chefão do BC e sua turma disseram um sonoro não ao ministro – que já sai do Governo para disputar o Governo de São Paulo. Sem a ponte que teria no BC.

Mexidão de Cuiabá

Chefão do PL, Valdemar da Costa Neto interveio na formação da chapa majoritária em Mato Grosso. No plano, Otaviano Pivetta (Rep) será o candidato a governador, tendo na chapa ao Senado o deputado federal José Antônio Medeiros (PL) e a estadual Janaína Riva (MDB). Neste cenário, o senador Wellington Fagundes (PL) recuaria, em razão da nora Janaína ser contemplada com a chance na eleição.

Vida dura

Apesar de o prefeito Eduardo Paes (PSD) ser o favorito para o Governo do Rio de Janeiro em outubro, a vida não será fácil para o salto na carreira política. Nos bastidores da direita, o deputado estadual Douglas Ruas (PL) é visto como o que pode incomodar Paes, mas pela força do padrinho Flávio Bolsonaro – o meteoro nas pesquisas nacionais. Nada está acertado na ALERJ. Nicola Miccione pode ser a surpresa na eleição indireta.

Fiat lux

Em 2025, a Enel, apesar do aperto todo causado pelos temporais e alagamentos em São Paulo, que afetaram o abastecimento de energia, investiu R$ 6,7 bilhões de capital próprio (Capex) em melhoras de serviços e equipamentos nas suas praças de operação no Brasil. Uma alta de 34,4% em relação a 2024. Comparando o resultado de 2023 com 2025, o avanço nos investimentos foi de 53,4%,

Carga $egurada

O avanço e a sofisticação do roubo de cargas no Brasil em 2025 consolidam o seguro contra roubo de carga como instrumento central de proteção financeira para transportadoras, embarcadores e toda a cadeia logística. Dados da Confederação Nacional das Seguradoras mostram que, entre janeiro e dezembro de 2025, a demanda por seguros contra roubo de carga cresceu 4,2%, alcançando R$ 1,4 bilhão em prêmios.

ESPLANADEIRA

