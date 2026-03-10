Hacker de Vorcaro invadiu site de Miami e derrubou matéria sobre namorada

O garoto aloprado de R$ 1 milhão por mês, que morreu sob custódia da Polícia Federal em Belo Horizonte, era bom de serviço para o qual era bem pago, mostra um print do whatsapp de Daniel Vorcaro, nas imagens do inquérito ao qual a Coluna teve acesso. Talvez num momento de ciúme e fúria, o “banqueiro” manda ele apagar o link de uma matéria com foto da então namorada Martha Graeff com o ex, o jogador de basquete da NBA Rony Seikaly, num conhecido site de Lifestyle de Miami, EUA. Luiz Phillipi Mourão invadiu o portal “Aventura Magazine” e fez o link sumir. Depois, manda a prova para o chefe com a imagem de “Page not found” e a mensagem: “link derrubado mestre”. A revista online é uma das mais conhecidas de Miami, onde a ex de Vorcaro reside, e se apresenta como um portal que “intriga, diverte, informa e dá pistas aos leitores sobre tendências em restaurantes, moda, diversão e celebridades”. A brasileira é habitué das postagens do portal, citada em sete links de 2109 até 2025.

Ah, meu lago..

Segue a saga sofrível do vice-presidente Geraldo Alckmin, que pede ajuda, em vão, ao governador Ibaneis Rocha (DF) sobre o assoreamento do Lago do Palácio do Jaburu. Estudos feitos pela Vice constataram que o espelho d’água está baixando significativamente, e apontam a abertura desregulada de poços artesianos por moradores em vila vizinha.

O 5º Poder

Existem os três Poderes e dizem que a imprensa seria o 4º. Mas a Reforma Tributária criou o 5º: o setor contábil. A posse amanhã de Joaquim Bezerra como presidente do Conselho Federal de Contabilidade mostra isso em Brasília. Já são uma dúzia de ministros do Judiciário, do Governo, cúpula da Receita e grandes empresários para beijar a mão do homem que representará 550 mil profissionais associados.

Mayday, mayday

Dois voos da Azul de Porto Alegre para Campinas foram cancelados no fim de janeiro porque a tripulação pediu demissão horas antes. Esse episódio é só um que revela a briga da Azul com a Latam – que lançou ofensiva de contratação de pilotos da concorrente, com bônus de até R$ 160 mil. No Fórum Panrotas, o CEO da Azul, John Rodgerson, ironizou: “Ele vai pagar piloto por um ano com esse combustível caro”

Sobre rodas

Uma inédita pesquisa Datafolha encomendada pela Uber revela que a viabilidade financeira preocupa mais motoristas de app do que a própria regulação. Com a alta dos preços e manutenção, 91% não conseguem trocar de carro, e pedem crédito e isenções. Embora a categoria esteja dividida sobre a nova lei (42% a favor e 41% contra), o foco real é o bolso. O consenso depende de soluções que aliviem o custo dos veículos.

Alerta no chão

Um alerta de segurança envolvendo um voo da LATAM Airlines entre Lisboa e Aeroporto Internacional de São Paulo–Guarulhos mobilizou autoridades no último sábado. A aeronave do voo LA8147 passou por uma verificação antes do embarque após suspeita de explosivos no bagageiro, mas nada foi encontrado. O procedimento atrasou a decolagem em quase quatro horas e exigiu parada técnica em Fortaleza para troca de tripulação.

ESPLANADEIRA

#MV leva sua estratégia global à HIMSS 2026, em Las Vegas. #Dia Internacional da Mulher: HM Engenharia celebra 66,7% de mulheres na diretoria. #Medroom anuncia remodelação de coração 3D e torná-lo mais realista. #Raquel e Guilherme Boccaletti lançam livro com conselhos para pais, em Campinas, dia 14/3. #Thiago Guerra assume VP Comercial da Embracon após 17 anos na companhia. #The Stain: Curta de Larissa Maxine conquista espaço em 4 festivais internacionais. #West Shopping recebe, hoje, Mutirão CIEE Rio.

