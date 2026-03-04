Nomes em teste

crédito: Presidente Lula pode anunciar somente em outubro nome para a Fazenda em eventual novo Governo

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) trabalha para anunciar até abril quem pode ser seu ministro da Fazenda caso vença a eleição presidencial. Os currículos passam por Roberto Campos Neto, ex-chefe do Banco Central no Governo Bolsonaro, e um consultor esporádico do filho 01. O timing é estratégico para testar o nome entre investidores. Já o presidente Lula da Silva deve apostar no número dois de Fernando Haddad por ora, Dario Durigan. Mas petistas palacianos indicam que Lula não descarta anunciar outro nome até outubro. Só os ventos eleitorais vão delinear os anúncios.

Bolada (na canela)

A Polícia Civil abriu inquérito contra o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro, por suspeita de crimes de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica na entidade. A investigação surgiu com a promotora Beatriz Lotufo, sob denúncia de “vultosa evolução patrimonial desprovida de lastro”. Carneiro tem dito que não foi interpelado ainda. Detalhes e operações no site da Coluna.

Caldeirão

Líder isolado nas pesquisas, o senador Sérgio Moro (União-PR) é hoje o candidato cravado por Antonio Rueda, chefão do partido, ao governo do Paraná. A despeito de a Federação União-Progressistas no Estado travar seu nome. Ocorre que Ricardo Barros (ex-ministro da Saúde), que controla o PP paranaense, quer indicar a esposa Cida Borghetti ou a filha Maria Vitória para vice. Moro, no entanto, prefere um empresário.

Enxurrada financeira

As fortes chuvas em 2025 causaram uma “enxurrada” de acionamentos à cobertura de enchentes e alagamentos do Seguro Residencial da Bradesco, uma das maiores seguradoras do País. A exposição dessa cobertura teve mais de 58,6 mil acionamentos, alta de 62% em relação a 2024. A maioria aconteceu no Sul (21% do total) e Norte (6,7%), seguidos por Sudeste (4%), Nordeste (2,8%) e Centro-Oeste (2,7%).

Azedou

A chinesa Keeta, plataforma de entregas, soltou nota na qual acusa o mercado brasileiro de proteger concorrentes graúdas na delivery de comida. “É disfuncional por causa de cláusulas de exclusividade impostas por concorrentes, como 99Food e iFood, que impedem restaurantes de escolher livremente suas plataformas de entrega”, informam os chineses. Já a empresa tem uma coleção de críticas de parceiros e entregadores.

Sobre homilias

O Papa Leão XIV começou a impor no Brasil o perfil mais discreto que marca sua Era no Vaticano. Nomeou Dom Mário Antônio da Silva o novo arcebispo da Arquidiocese de Aparecida (SP), onde se situa a basílica. Dom Mário cuida hoje da Igreja em Cuiabá (MT), e tem perfil mais discreto que Dom Orlando Brandes, que ficou em Aparecida por nove anos, conhecido por suas homilias em algumas vezes com tons políticos.

ESPLANADEIRA

#Academia Foguete agora é BOOM: R$ 20 milhões para levar Brazilian Fitness ao mundo. #Naturgy apoia projeto Gamecraft para inclusão digital de jovens na Baixada Fluminense. #MedSênior: Médicas brasileiras têm trabalhos aprovados no Congresso ECR, em Viena. #Musical "O Rabisco" (Ciranda na Escola) estreia 8/3 no Theatro Via Sul, em Fortaleza (CE). #Rede Enem alcança 2 milhões de estudantes com conteúdo grátis para Enem e vestibulares. #UniCesumar patrocina Botafogo, Sport e Juventude, unindo educação e esporte. #Panobianco investe US$ 500 mil e estreia operação no México

