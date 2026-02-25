Proposta de 5 x 2 e 6h diárias vira equação do fim do mundo na Câmara

A PEC do fim da jornada 6 x 1, com proposta de 5 x 2 e 6h diárias virou uma equação do fim do mundo na Câmara dos Deputados. Com um Congresso dominado pelo patronato, desde o Governo Bolsonaro, o PT já encontra forte resistência no lobby das associações empresariais. O desafio maior não está na quantidade de folgas por semana – duas folgas, a ideia que tem menos rejeição, diante de até três que já propuseram, o que a maioria considera loucura. O maior problema é que a esquerda quer aumentar folgas e reduzir de 8h, em média, para 6 horas a carga horária/dia, sem desconto nos salários. Os empresários lembram aos deputados que, neste caso, teriam de contratar mais um funcionário por vaga para um dia de trabalho. E pior para quem opera com três turnos: Seriam mais 2 funcionários por vaga. Ou seja, num País que precisa crescer, refém dos maiores juros reais do mundo na Selic, e com o peso da conhecida carga tributária, o povo trabalhar menos e ganhar o mesmo é pedir para o patrão abrir a falência.

E aí, MJ?

Policiais federais, delegados e classes afins realizaram ontem protesto em frente à Superintendência Regional em São Paulo. A mobilização defendeu a criação do Fundo Nacional de Combate ao Crime Organizado e pediu que os recursos apreendidos do crime organizado sejam destinados ao fortalecimento das polícias. É uma promessa deixada pelo ministro Lewandowski na gaveta do sucessor Wellington César.

Entre taças

O clima interno na PF é longe dos melhores. Entre portas, delegados questionam como ficará a situação do diretor-geral Andrei Rodrigues caso o inquérito de Daniel Vorcaro avance literalmente para o campo de futebol. Vorcaro é sócio do bilionário Rubens Menin na SAF do Atlético Mineiro. Ano passado, Andrei deu uma esticada de Lisboa para o Vale do Douro para visitar com a namorada a... vinícola de Menin.

Stai attento

Trancado na mansão de muros altos no Jardim Europa, em São Paulo, Daniel Vorcaro reforçou a segurança há semanas, muito discretamente. Com agentes armados uniformizados, na guarita, e à paisana, na rua. O que se diz na praça é que está na mira da máfia milanesa, por desistir de negócio multimilionário, já assinado, com um capo que faz a ponte Milão-Brasil.

Samba, Janja!

O Partido Direita Brasil protocolou representação ao PGR, Paulo Gonet, para que investigue a utilização indevida do avião da FAB pela primeira-dama Janja da Silva, que usou aeronave para viajar ao Rio e visitar o barracão da Acadêmicos de Niterói. “Olha como o dinheiro dos impostos está sendo gasto! Isso é um absurdo!”, ressalta Marco Antônio Ramos, presidente nacional do partido.

Haddad e Centrão

Em vez de enfrentar lobbies e bater martelo na modelagem do Imposto Seletivo e na definição das alíquotas, técnicos do Ministério da Fazenda, sob aval de Fernando Haddad, avisaram colegas do Governo que vão repassar ao comando da Câmara dos Deputados a calculadora para calibrar a taxação de .bets, armas, bebidas alcoólicas, refrigerantes e cigarros. A contrapartida: atingir a meta de arrecadação.

ESPLANADEIRA

#Inscrições abertas para 2º Congresso da Felicidade, dia 20 de março, no DF. #MoveEdu compra 100% do Yázigi para expandir no mercado de idiomas. #HOUS3 realizou webinar sobre cibersegurança para especialistas em tecnologia e finanças. #Gisele Fortes traz febre dos doramas para o livro "Meninas céticas compartilham guarda-chuvas". #ExpoRio CIDADE NOVA recebe Routes Américas, evento do setor de aviação, de 3 a 5/3. #Move Verão, Ilha Bela/SP, patrocinado por Nubank e apoio da Criape, e intermediação da Brada via LIE impactou 3 mil pessoas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

%MCEPASTEBIN%

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.