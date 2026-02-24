Lula coloca GSI no comando do comitê de energia nuclear

Pode ser apenas uma questão de soberania nacional – a geração de energia é assim tratada nas grandes potências – mas o D.O. abriu os olhos de gente em Brasília. O Decreto 12.852 do presidente Lula da Silva sobre Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro, com participação de uns 10 ministros, deixou o protagonismo com o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência. E o subcomitê comandado pelos altos oficiais da Marinha. Isso num momento em que a usina nuclear Angra III ainda não finalizou obras embora já tenha consumido mais de R$ 25 bilhões nos últimos 20 anos. Outra curiosidade é que a turma só se reunirá uma vez por ano para tratar do setor.

O vice de Moro

O Governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), incentiva a candidatura do senador Sergio Moro (União) ao Governo pela Federação União/PP. Ele acertou com o PP a filiação de mega empresário para ser vice de Moro. Mas... como já publicamos, Moro tem resistência do diretório regional do Progressistas, com aval do chefão Ciro Nogueira, e não quer lhe dar a legenda para a disputa, mesmo disparado nas pesquisas.

Só no Brasil...

Estes são os nomes da turma da 9ª Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde foi inocentado da acusação de estupro um sujeito que vivia com menina de 12 anos, vendida pelos pais: Walner Barbosa Milward de Azevedo, Edir Guerson de Medeiros, Magid Nauef Láuar e Élito Batista de Almeida. Sabe-se aos holofotes dos votos de Walner e Magid, e que a desembargadora Kárin Emmerich foi voto contra.

Águas orientais

Os multimilionários japoneses e sul-coreanos descobriram as águas quentes dos resorts de Caldas Novas, no centro de Goiás. Após o aeroporto da cidade ser expandido para receber jatos grandes, os orientais estão aterrissando todo mês a bordo de jatinhos Global e Gulfstream na cidade turística. Dali, decolam em aventuras para o pantanal sul-matogrossense.

IA no seguro

Um estudo da CNseg com a Ernst & Young revela que a inteligência artificial está presente em 80% das seguradoras brasileiras, focada em automação de processos e back-office. Embora gere saltos de até 50% na agilidade do atendimento, o ganho de receita associado à tecnologia ainda não supera 1% para a vasta maioria das empresas.

Fim de semana

A pergunta que não se cala em Brasília. O ministro do STF Alexandre de Moraes e esposa foram em voo comercial para Recife, para o casório de João Campos e Tábata? Geraldo Alckmin foi de voo comercial, a despeito de ser o presidente da República em exercício.

