Voos da FAB com autoridades diminuem em relação a 2025

O ano começou bem diferente de janeiro de 2025, quando nos primeiros meses já era notória a farra de voos de jatinhos da Força Aérea Brasileira, para todo lado, com ministros levando dezenas de caroneiros em agendas inventadas pelos assessores para fugir de Brasília. Depois do freio do Comando da Aeronáutica, que levou ao chefe no Palácio a situação e a contenção de despesas para querosene e manutenção, a festa parou. Nestes dois primeiros meses do ano, somente os ministros da Defesa (José Múcio), da Justiça (Wellington César) e os presidentes da Câmara (Hugo Motta) e Senado (Davi Alcolumbre) requereram aviões para agendas pessoais e a trabalho.

Calma, doutores

Virou piada no Judiciário a decisão do ministro Dias Toffoli, do STF, de segurar na Corte o processo do caso Banco Master porque havia um parlamentar citado nos autos. Nada demais. Era uma oferta de compra de terras na Bahia por um deputado. Os motivos de Toffoli eram outros, agora evidentes. “Quer dizer que oferecer um negócio a banqueiro agora é crime?”, pergunta aos risos um advogado.

Ele avisou

Em julho passado, em almoço em Búzios, o deputado Rodrigo Bacellar (União) avisou ao senador Flávio Bolsonaro (PL) que Washington Reis (MDB) fecharia palanque com Eduardo Paes (PSD) e Lula da Silva (PT). Bacellar, que exonerou Reis da secretaria de Transporte, afirmava que Reis estaria longe do projeto do governador Cláudio Castro e da direita. Reis oferece a irmã evangélica Jane Reis para vice de Paes ao Governo.

Rio esquentou

A 1ª pesquisa estadual da Prefab Future registrada no TSE neste ano (RJ-00437/2026) mostra que, pela 1ª vez em um ano de série histórica do instituto, o prefeito Eduardo Paes sai de seu teto de 2025, que não passou de 37%: agora atinge 43% das intenções de voto para o Governo. No cenário presidencial, outra novidade é que Flávio Bolsonaro ultrapassa Lula no Estado do Rio, puxado pela boa aprovação do Governo Castro.

Folia segura

Sob comando do secretário Nico Gonçalves, a segurança foi destaque do Carnaval de São Paulo. A integração das polícias, inteligência e agentes infiltrados nos blocos fez os foliões lotarem as ruas mais a cada dia. Quem também comemora o êxito é Totó Parente, Secretário municipal de Cultura. Somente no pré-carnaval, os voos domésticos para a capital aumentaram 11%. Nas ruas, 2.875 guias de turismo; 1.385 bilíngues.

E os juros, Óh...

O Instituto Esfera de Estudos e Inovação (Esfera Brasil) publicou no “Journal of Economics and Political Economy” estudo sobre juros em mercados emergentes, redigido pelos economistas Mathias Tessmann, Glauco Fonteles e Fernando Meneguin. O artigo destaca que, embora as correntes econômicas brasileiras divirjam, há um consenso sobre causas e como resolver o problema das altas taxas de juros no País.

ESPLANADEIRA

#Julio Monteiro integra a pós de gestão em Shopping e Franquias da ESPM Rio. #Pesquisa Topaz: combate à fraude é prioridade dos bancos em pagamentos na América Latina. #Abril retoma Prêmio Abril de Jornalismo (43ª edição), tradição iniciada em 1977. #Médica Karoline Araújo inaugura Clínica Aloe na Asa Sul de Brasília. #QuintoAndar reforça B2B no Rio; marketplace cresceu 5x em 2025. #Teatro Baccarelli (SP) reúne Orquestra sinfônica Heliópolis, Simoninha e a Banda do Baixo Augusta, domingo. #Energy Starter, da EDP, tem inscrições até 22/2: https://theenergystarter.com/ .

