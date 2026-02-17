Presença na Sapucaí fará Lula ser denunciado no TSE

Não foi por falta de alertas (todos eles tímidos) ao presidente Lula da Silva. Mas a esposa, classificada por muitos entre portas de “deslumbrada”, comprou a briga até o desfile na Sapucaí, no Rio. Agora, a conta vai chegar e o Tribunal Superior Eleitoral terá o desafio de, diante de tantas provas televisionadas e documentadas, decidir se houve abuso de poder econômico e propaganda eleitoral antecipada na homenagem da Escola de Niterói ao petista. As cenas de atores insinuando Jair Bolsonaro preso são de menos. Lula pisou na pista para sambar e ser bajulado; a primeira-dama quase subiu num carro alegórico; há milhões de reais de dinheiro federal investidos na agremiação e um samba-enredo que é uma ode ao político em ano de campanha na qual tentará a reeleição. O potencial adversário direto Flávio Bolsonaro será o 1º a denunciar o caso ao TSE. Uma enxurrada de ações populares e de partidos virão em seguida.

O leitor sabe como é o “sorteio” de inquéritos e processos dentro do Supremo Tribunal Federal, na sala do cafezinho dos 11 togados (atualmente 10)? É de quem puxar para si primeiro quando o assunto roda a turma, e vem a anuência do restante, com sorrisos amarelos.

O STF concluiu na sexta (13) o julgamento que discutia o direito dos vigilantes à aposentadoria especial e negou, por 6 votos a 4, o benefício à categoria, em decisão que representa uma das maiores derrotas previdenciárias dos vigilantes privados. O chamado Tema 1209 analisava se a atividade de vigilância, armada ou não, poderia ser enquadrada como especial por risco à integridade física. Leia mais no site da Coluna.

O governador do DF, Ibaneis Rocha, entrou no samba da eleição das indecisões. Além de cravar que vai ao Senado, e amigos revelarem que é à Câmara, ele não está contando ainda com o risco de um camburão na porta. O refrão foi ouvido em bloquinhos da Esplanada: “Ô Ibaneis/cadê você/A viatura está na rua../Pra te ver”, e essa: “Ô Ibaneis/ Não foge não/ A tua sina../ É entrar no camburão”.

Em 2025 foram vendidas 2,19 milhões de motos novas no Brasil. A Fenabrave projeta 2,41 mi para 2026. E a chinesa Shineray se expande no País. Cresceu 70% nas vendas e saltou de 115 para 438 lojas por aqui. Guilherme Lamounier, da Multimarcas Consórcios, diz que o consórcio é fundamental para esse desempenho do setor.

A Meituan, gigante chinesa do delivery que ensaia expansão internacional, inclusive no Brasil, projetou prejuízo líquido anual para 2025 rm 23,3 bilhões e 24,3 bilhões de yuans (US$ 3,2 bia US$ 3,4 bilhões), devido à intensa competição de preços no setor de entrega de alimentos. Esse prejuízo previsto contrasta fortemente com o lucro de 35,8 bilhões de yuans obtido em 2024 e seria o maior da empresa desde 2021.

#Iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente e Clima da Prefeitura, a Casa do Catador, no Centro do Rio, acolhe trabalhadores com leitos, alimentação e apoio psicossocial no Carnaval. #Suel Ribeiro é novo Head de Marketing Criativo, Influenciadores e Parcerias do Wildlife Studios. #CBS, da MillerKnoll, migra portfólio para formulações sem PFAS. #Domino’s renova linha de Lasanhas com receita cremosa. #Obramax fecha 2025 com faturamento de R$ 2,6 bi e fará investimentos de R$ 3,5 bi até 2028. #Grupo FROTH quer implantar 40 lavanderias compartilhas da 5àsec e 60 da LavPop. #Add Value anuncia Fernando Correa como Head de Serviços de Cibersegurança. #Grupo FROTH quer implantar 40 lavanderias compartilhas da 5àsec e 60 da LavPop este ano.

