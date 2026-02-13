Psol dobra aposta nas mulheres e atrai nomes fortes para eleições

Mulheres no front

Na disputa por cadeiras no Legislativo deste ano, visto por direita e esquerda como o palco principal da guerra a ser travada pelo próximo presidente, o Psol resolveu dobrar a aposta nas mulheres. Atraiu Manuela D’ávila no Sul, Áurea Carolina em Minas e está em diálogo com a ex-prefeita de Fortaleza Luizianne Lins no Ceará, Duda Salabert em Minas e a ministra do Meio Ambiente Marina Silva em São Paulo. Luizianne e Marina podem disputar o Senado, e Duda a reeleição para a Câmara. A presidente do Psol, Paula Coradi, a deputada federal Talíria Petrone (RJ) e a própria Manuela D’ávila estão na linha de frente das conversas. O Psol é unânime em apoiar o presidente Lula da Silva desde o 1º turno, e este é o principal mote dos convites.

Caroneiros

O celular ‘descriptografado’ de Daniel Vorcaro, dono do falido Banco Master, vai revelar os pedidos de pelo menos quatro congressistas para usarem os dois jatos do banqueiro para passeios em viagens nacionais e internacionais. E não só com as esposas...

Cadê o MPF e CNJ?

É vergonhoso e constrangedor para as instituições o silêncio ensurdecedor do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público Federal. As situações flagrantes do enriquecimento ilícito dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes com negócios nada ortodoxos extra-STF foram realizados sob a égide das suas ligações com a Corte. Ninguém vai investigá-los nem por dever de ofício??

Turbulência

Investigação concluiu que a Aeropart Participações Aeroportuárias, responsável por heliporto em São João da Barra (RJ), tentou fraudar o licenciamento ambiental para transformar a estrutura em aeródromo com fins comerciais. O inquérito do delegado André Fraga cerca o coordenador de meio ambiente da companhia, Douglas Reis Gonçalves. Não conseguimos contato com a Aeropart. Veja mais no site da Coluna.

Casa nova

O advogado Gabriel Amarante, um dos principais tributaristas do País, está de casa nova – e, agora, própria. Deixou o Sacha Calmon Mizabel Derzi, onde atuou por 23 anos, para criar o Amarante de Mendonça Advogados. O lançamento da banca foi bem recebida no mercado interessado em alta especialização tributária, Special Situations, investimentos, estruturação de empresas e intermediação de negócios.

Foliãs seguras

No Camarote Viva Bahia, no farol da Barra em Salvador, campanha de conscientização terá o “Violentômetro” para lembrar às mulheres que elas não estão sós na busca pela garantia dos seus direitos contra o assédio. Promovida pela direção do camarote com o Instituto Nós Por Elas, o ‘medidor’ é uma régua de identificação de condutas que representam risco, como ciúmes, restrições sobre roupas, chantagens e humilhações.

ESPLANADEIRA

#Montanari leva MICE Control ao LACTE 21 para digitalizar fluxo financeiro do setor. #Zoox Smart Data é a gestora oficial de dados inteligentes do Rio Open. #Ilha Pura, do BTG, anuncia residencial Artefacto com VGV de R$ 1 bi. #"Eu Sou do Samba", livro de José Leonídio Pereira, resgata personagens e conta história do Carnaval. #Parceria The Simple Gym e INSIDER une wellness e moda. #Atriz Giovana Cordeiro estará amanhã no bloco CarnaNóiz, na Cidade de Deus (RJ). #Herman Miller oferece 15% de desconto em produtos de Home Office.

