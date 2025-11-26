Assine
overlay
Início Coluna Esplanada
Leandro Mazzini
Leandro Mazzini
ESPLANADA

Ao estilo Teflon, Lula passa ileso nos casos de corrupção do Governo

Publicidade

Mais lidas

Leandro Mazzini
Leandro Mazzini
Repórter
26/11/2025 12:50 - atualizado 26/11/2025 13:19

compartilhe

SIGA NO google news
x
Charge por @izanio_charges - (crédito: @izanio_charges)
Charge por @izanio_charges crédito: @izanio_charges


Enquanto a Polícia Federal solta operações a rodo para vários alvos e os holofotes se concentram sobre a iminente prisão de Jair Bolsonaro longe de casa, a caravana ladra no Governo Lula da Silva III – porém o presidente continua no melhor modelo Teflon (nada cola nele). A cada dia mais perto da verdade, a CPMI do INSS descobre que a roubalheira bilionária dos aposentados do INSS foi maior desde o início dessa gestão Lula III, e há indicativos de repasses para gente alta ligada ao PT e a este Governo. A PF faz vistas grossas para a entidade liderada por “Frei” Chico, irmão de Lula – que sequer foi alvo de busca e apreensão apesar de a associação ter tungado R$ 300 milhões. Não bastasse o caso INSS, a PF esbarrou num dos filhos do presidente há dias, com sua ex-esposa alvo de operação por suspeitas de superfaturamento ao intermediar contratos do MEC com empresas que representa. Curiosamente, quem voltou à vitrine, por ligação com esse filho, é o amigão dono do sítio de Atibaia. E segue o circo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Barrados no fumo

Um grupo de deputados federais brasileiros foi impedido de assistir, na segunda-feira (17), aos eventos da 11ª Conferência das Partes da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco - COP11, que está acontecendo em Genebra, na Suíça.

Mães de Sharia

A Comissão de Relações Exteriores do Senado realizou audiência pública para debater o aumento de denúncias de mães brasileiras, denominadas popularmente de “mães de Sharia”, que perderam a guarda de seus filhos em países muçulmanos, nos quais vigora a lei islâmica (Sharia). A iniciativa foi da senadora Mara Gabrilli (PSD-SP).

A COP que vale

Lideranças do setor produtivo lançaram em Belém a Agenda Empresarial de Desenvolvimento Econômico Sustentável 2030. É pacto das associações de comércio, serviços, indústria e agropecuária para a proteção do meio ambiente, produção sustentável e inclusão social. Organizada pelo Conselho Empresarial da Amazônia Legal da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil.

O que importa...

Contrariados com a condução da Política Externa atual, os deputados não deram atenção aos pleitos do Itamaraty que pediu emendas para reforçar a segurança das embaixadas no exterior. Curiosamente, não houve empenho para destinar verbas às ações consulares, que atendem os brasileiros que moram fora. Na Câmara, foram alocados apenas R$ 50 milhões para que o Itamaraty participe de negociações bilaterais.

Encarcerados

A Segurança entrou de vez no radar da oposição. Desde terça (18) deputados que integram a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado visitam El Salvador – com uma passadinha em penitenciárias para ver faccionados, como fez o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). Querem conhecer de perto a política de encarceramento do governo que reduziu drasticamente a criminalidade no país

 

ESPLANADEIRA

#Embracon R$ 34 bilhões em créditos (Jan-Out/25), crescimento de 89%. #VI edição do INOVATEC será no DF, de amanhã a domingo. #1º InvestScience, Ânima Educação, conecta pesquisa, investimento e mercado. #77% das pessoas decidiram presente de Natal, segundo shoppings Alqia. #Limppano cria esponja e lava-louças ODD para higienização de Air Fryer. #Lumx promoveu conferência sobre compliance e regulação no mercado de stablecoins. #Atlantica e Food To Save salvam mais de 17 T de alimentos do desperdício.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

coluna-esplanada leandro-mazzini

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay