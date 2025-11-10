Os suspeitos da ANP

Do jeito que segue o cenário, a Agência Nacional de Petróleo (ANP) vale um script de trailer policial (federal). Dois novos diretores, Pietro Mendes e Artur Watt, quiseram mostrar trabalho (provavelmente a seus padrinhos) e arrotaram na mídia supostas irregularidades da Refit no Rio de Janeiro. São da mesma agência que, em fiscalizações recentes, nada encontrou de irregular na refinaria. Pietro e Artur entraram na ANP apadrinhados pelo partido PSD, noticiou o portal “O Bastidor”. O primeiro é nome de confiança do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. E o senador Otto Alencar apadrinhou o segundo, seu sobrinho. A Coluna já revelou que, para fiscalizar a Refit, a ANP se embasou em reports do ex-conselheiro da agência Carlos Orlando Henrique, hoje diretor do Instituto Brasileiro de Petróleo, o IBP – concorrente da refinaria. Fica a pergunta: O que o PSD e o IBP realmente querem da Refit?

Tão perto

A apenas 26 km da cidade Rio Bonito do Iguaçu (PR), devastada por um tornado há dias, fica a Hidrelétrica Salto Santiago, da francesa Engie – antiga Eletrosul e ex-Tractebel. Até ontem, nenhum pio ou sopro de vento de lá de ajuda financeira ou estrutural para a prefeitura da cidade vizinha. Poderiam fazer bonito e dar exemplo com a presença marqueteira do presidente Emmanuel Macron na COP30.

Olha a injeção!

Pelo ocorrido no Rio, não são apenas os bolsonaristas têm divergências com o STF. A deputada Enfermeira Rejane (PCdoB-RJ) criticou o Supremo em uma audiência da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. Rejane saiu em defesa da Enfermagem que, segundo ministros togados, deveriam ter escala de 44h semanais e não de 30h, conforme determina a PEC-19.

Parceria mundial

No ritmo da COP30, a SPORTS20 – grupo independente de engajamento do G20 sediado na Alemanha – e a Coalizão de Artes Marciais para o Desenvolvimento Sustentável (rede de organizações comprometidas com desafios da ONU), se unirão em agenda global de desenvolvimento sustentável às práticas de artes marciais. Oficializam parceria na quarta (12) no Parque Madureira (RJ), e vão beneficiar mais de 40 projetos.

Hotéis de charme

O Guia de Hotéis Roteiros de Charme 2026 contará agora com mais sete estabelecimentos no itinerário: três no Nordeste, três no Sudeste e um no Centro-Oeste. Produzido pela Associação de Hotéis Roteiros de Charme, o guia possui tiragem de 30 mil exemplares, além da versão digital. A edição de 2026 terá 72 hotéis de 17 Estados.

Link acessível

O Poder Judiciário produziu no último ano 87.846 notícias em formato acessível, garantindo informação para pessoas com algum tipo de deficiência ou com dificuldades de aprendizagem. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás liderou o ranking, com 2.714 conteúdos publicados. O levantamento foi realizado pela Coluna junto ao painel de dados do Conselho Nacional de Justiça.

ESPLANADEIRA

#Ana Cláudia Quintana Arantes debate hoje cuidados paliativos em Masterclass, no YouTube: @Afya.oficial. #Supermercados Mundial (RJ) lança festival de cerveja com 2 milhões de litros em promoção. #Rio Restaurant Week festeja 15 anos e homenageia Itália até 30/11. #Fullface lança FaceWall para promover recursos de cibersegurança. #60% dos profissionais dizem faltar empatia nas demissões e 40% perdem confiança na empresa, mostra pesquisa INTOO. #5àsec atinge a marca de 600 pontos de venda e reforça liderança no setor.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.