A Operação "Tudo de Casa" contra a Refit

Carlos Orlando Enrique da Silva deixou a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e assumiu a Diretoria de Downstream do Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP), que representa grandes companhias de combustíveis. Embora dentro das regras, o movimento gerou desconforto no setor. Enquanto isso, sua esposa, Renata Bona, continuou na ANP como principal assessora da diretora Symone Araújo, uma das vozes mais influentes da agência. Sob orientação de Carlos, o IBP produziu relatórios críticos à empresa Refit. Essa ação aconteceu justamente quando a diretora Symone Araújo e sua equipe conduziram uma fiscalização sigilosa contra a refinaria. Marido e esposa teriam atuado em lados interligados do mesmo caso. E apesar de nada parecer fora da legalidade, o arranjo soou incômodo e levantou suspeita de conflito de interesse. Procurada, a ANP respondeu que a transição do ex-diretor para o mercado privado ocorreu dentro da legalidade e não vê conflito de interesses com a esposa na agência.



Ratinho no Paraguai



O apresentador Ratinho acaba de conseguir a cidadania paraguaia. Centenas de empresários estão seguindo o mesmo caminho, já que o modelo é oferecido pelo Governo do Paraguai como uma forma de atrair investidores. O comunicado causou estranheza e até boatos de uma candidatura ao parlamento paraguaio.



Abalo na estratégia



A oposição foi abalada pelo encontro amistoso entre os presidentes Lula da Silva e Donald Trump, que enfraqueceu a estratégia liderada pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL) de obter concessões por meio da pressão de Washington DC. Os elogios de Trump a Lula, apesar da simpatia por Bolsonaro, causaram desconforto. Agora, a esperança da oposição se concentra em Marco Rubio, considerado menos receptivo ao petista.



Vem coisa aí



O ex-chefe da inteligência de Hugo Chávez Hugo Carvajal irá depor em Nova York, em novembro, após firmar um acordo de colaboração – ele espera ser absolvido. Suas revelações preocupam autoridades, inclusive no Brasil. O secretário de Estado, Marco Rubio, é o mais interessado no desfecho. Para Carvajal, Lula teria sido beneficiado por esquemas ligados ao Foro de São Paulo.



Recesso adiantado



Hugo Motta, presidente da Câmara, não quer as 30 comissões permanentes funcionando nesta semana para priorizar sua pauta no Plenário. No entanto, temendo a opinião pública, não oficializou a decisão – sobrou para os presidentes das comissões. Com foco nas eleições de 2026, muitos deputados preferem votar pelo Infoleg. Para atender a todos, Motta terá de liberar a votação presencial, obrigatória nas terças e quintas.



Coleta seletiva



Os moradores da região Sul são os que mais realizam a separação de lixo para a reciclagem no País. Juntos, os Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul somam 73%. Em 2º lugar vem a região Sudeste com 63%. Norte, Nordeste e Centro-Oeste aparecem empatados com 60%. Os dados, repassados à Coluna, são de uma pesquisa da Nexus em parceria com a Sindiplast.

ESPLANADEIRA



