Mercenários brasileiros na guerra da Ucrânia pedem socorro

Os mercenários brasileiros que aceitaram lutar pela Ucrânia na guerra contra a Rússia estão comendo o pão que o diabo amassou para poderem retornar ao Brasil. A Ucrânia não paga os salários prometidos, retém os passaportes e os deixam no front da guerra, em especial na fronteira com a Polônia. Mais de 100 brasileiros apelam a deputados e senadores, já que a Embaixada do Brasil em Kiev informa que os mercenários têm contratos de trabalho e o Governo não pode interferir. No País, ninguém parece se importar com a situação. A Embaixada da Ucrânia em Brasília faz vista grossa e afirma desconhecer os casos. E no Palácio do Planalto, ninguém sabe de nada. Com propostas de salários a US$ 4 mil (R$ 22 mil), muitos brasileiros foram fisgados. A guerra já dura três anos e ainda não teve um acordo de paz firmado.



Readequação salarial



De cara nova, a ex-Eletrobras, agora Axia Energia, faz mudanças internas. Fontes ouvidas pela Coluna relatam que na tarde da sexta-feira (24) e-mails institucionais foram disparados com um aviso de readequação salarial, ou seja, a revisão de salário dos funcionários. Procurada, a Eletrobras não se pronunciou até o fechamento.



Lado a lado



O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu a transição energética e exploração de petróleo no Brasil, sede da COP30 em novembro, em Belém (PA). A declaração foi dada em entrevista ao EsferaCast, podcast da Esfera Brasil. Silveira afirmou que os dois assuntos ‘se complementam’ e que a exploração é benéfica para o desenvolvimento do País.



Xô confusão!



Os torcedores baderneiros poderão ficar fora dos estádios e eventos esportivos no Brasil. A Comissão de Segurança da Câmara aprovou o PL 4068/25, que cria um cadastro nacional de torcedores violentos. A proposta visa garantir a segurança nos estádios e arredores, além de combater as torcidas organizadas. O projeto é do deputado Sargento Gonçalves (PL-RN) e ainda será analisado em caráter conclusivo.



Exploração em Tupi



A Advocacia-Geral da União obteve vitória parcial na arbitragem internacional entre a Agência Nacional do Petróleo e o consórcio formado por Petrobras, Shell e Petrogal, que explora o campo de Tupi, na Bacia de Santos. A decisão do Tribunal Arbitral da Câmara de Comércio Internacional manteve R$ 22,2 bilhões em depósitos judiciais referentes à disputa sobre a delimitação do campo.



Sem fila



São Paulo registrou queda de 7% nas filas de espera em bares e restaurantes da cidade de novembro de 2024 a agosto de 2025. O levantamento também aponta crescimento de 2% no número de reservas, o que ressalta maior digitalização no setor e melhor planejamento dos consumidores. A pesquisa é da Tagme e Abrasel, e considerou os 100 estabelecimentos com maior volume de reservas na capital.

ESPLANADEIRA



#Grupo New Pet e Nuhatê Casa Hotel de Caraíva fazem promoção @gruponewpet @nuhatecasahotel. #FenaCap marca presença na Casa do Seguro da COP30, em Belém(PA). #Eletroeletrônicos impulsionam em 25% os negócios da FM Logistic no Brasil. #AI Brasil Experience terá campeonato de futebol com robôs humanoides dias 30 e 31/10. #Livro “Protagonistas” terá noite de autógrafos no RJ. #Saint Paul abriu inscrições para curso de graduação em Administração.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.