Vitória da direita na Bolívia preocupa Governo brasileiro

O Governo está preocupado com a eleição do presidente Rodrigo Paz, na Bolívia. Após 20 anos do domínio da esquerda, o país teve um 2º turno com dois candidatos de direita, realizado no último domingo (19). O temor do Planalto é que a virada no cenário político coloque o país hermano nas mãos dos EUA. Com a pressão do presidente Donald Trump sobre a Venezuela e a Colômbia, por conta do narcotráfico, é de esperar que a Bolívia, um dos principais produtores de cocaína do mundo, seja prioridade máxima para Trump. Além disso, o republicano também possui interesse no lítio boliviano. O país possui uma das principais reservas do mundo do mineral, hoje explorado pela China. O gás natural também é outro insumo relevante para os EUA.



Buscando eleitores



Carro-chefe na trajetória do presidente Lula da Silva, agora, o Bolsa Família terá seu calendário de pagamento unificado ao Auxílio Gás pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A união garante a transferência de R$ 168,7 milhões para famílias de 39 municípios de seis Estados em situação de emergência. A intenção pode ser aumentar o número de eleitores do petista.



De olho nos minerais



Além da China e Estados Unidos, outro país de olho nos minerais estratégicos brasileiros é a Polônia. O país possui a 2º maior capacidade mundial na fabricação de baterias de íon-lítio, atrás apenas dos chineses. A Polônia também é um dos líderes europeus na produção e exportação de baterias elétricas automotivas.



Saúde mental



Uma pesquisa mostrou que 54,6% das compras de remédios no setor de tecnologia estão ligadas à saúde mental, superando as doenças crônicas, segundo o estudo “Uso de medicamentos por segmento 2025”, da Vidalink. A pesquisa analisou 395 mil transações de 80 mil pessoas em 179 empresas. Já na indústria, 57,5% das compras são para condições como hipertensão e diabetes.

Brasil-Rússia



Na última semana, a Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou a proposta da senadora Dra. Eudócia (PL-AL), para a criação do Grupo Parlamentar Brasil-Rússia. A ideia é desenvolver a relação entre os parlamentares. A iniciativa ainda encontra resistência, como a do senador Hamilton Mourão (REP-RS), que relembrou que a Rússia está em guerra pela conquista de outro país.



Prioridade



O Itamaraty não respondeu desde janeiro ao pedido de agrément para um embaixador, mas aprovou rapidamente o novo representante de Cuba, Victor Manuel Cairo Palomo. Ele é diplomata desde 2006 e atua como Embaixador no Panamá. Em Brasília, pretende retomar o programa Mais Médicos. Também buscará apoio financeiro do Brasil para Cuba.

ESPLANADEIRA



#Reitor da PUC-Rio, Anderson Antonio Pedroso lança “Por uma poética da criatividade: o conceito de arte em Vilém Flusser” dia 23, na Livraria da Travessa do Leblon-RJ. #Acontece hoje o webinar da G.A.C. Brasil sobre captação estratégica de recursos para inovação. #Feira Primeiro Passo oferece 6 mil vagas e serviços gratuitos no BioParque do RJ. #BrasilCenter anuncia mais de 370 vagas em todo o País. #Jõao Carlos Amador e Nicolas Behr lançam série “Histórias de Brasília”, dia 22 na Casa de Chá-DF. #Especialista em finanças, Alexandre Gasparim participa da live da revista Fator Jurídico sobre legado financeiro, às 17h30, hoje no youtube.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.