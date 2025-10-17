Polícia do Rio: no papel, bandido morto vira "opositor", não vítima

Uma decisão da Polícia Civil do Rio de Janeiro dará maior respaldo aos agentes que participam de operações em áreas conflagradas – classificadas pela polícia como locais onde pode haver mortes por intervenção de agentes. A resolução foi assinada pelo Secretário Felipe Curi e determina que os agentes não sejam mencionados como “autores” em confrontos que neutralizem os criminosos. A partir de agora, o padrão passa a ser “interventor/vítima” para policiais e “opositor” para os bandidos. A medida entrou em vigor nesta quarta-feira (15) com o 1º registro conforme as novas nomenclaturas. Em nota à Coluna, Curi lembrou que a reação da polícia depende da ação do criminoso e que é uma escolha dele entrar em confronto ou não. “Não faz sentido tratar esse criminoso como vítima”, afirma o secretário.



A gafe



Não foi apenas visita de cortesia o café entre o presidente Lula da Silva e os ministros do STF, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. Conforme fontes ouvidas pela Coluna, o petista já escolheu para a vaga o advogado-geral da União, Jorge Messias. E a decisão preocupou metade da Corte, porque segundo contam nos bastidores, Messias ainda não teria o notório saber para ocupar o cargo.



Setor aquaviário



O Ministério de Portos e Aeroportos prevê R$ 30 bilhões em investimentos no setor portuário e hidroviário entre 2023 e 2026. Nos últimos dois anos, o Brasil aumentou em 279 quilômetros a extensão de suas vias hidroviárias economicamente navegáveis, passando de 20,1 mil para 20,4 mil quilômetros entre 2022 e 2024, um crescimento de 1,39%, revela levantamento da Agência Nacional de Transportes Aquaviários.



Mais livros



O Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) distribuiu 194,6 milhões de exemplares em 2024. Os dados constam no Anuário Abrelivros 2025, que tem como tema “Os Jovens e o Ensino Médio” e destaca a chegada da nova Política Nacional de Ensino Médio, prevista para 2026. Nos últimos 11 anos, o PNLD entregou mais de 1,5 bilhão de livros às escolas públicas.



Intolerância religiosa



Levantamento Oldiversity da Croma Consultoria mostra que 28% dos brasileiros consideram o Brasil tolerante em relação às crenças religiosas e 35% pensam o contrário. Enquanto 36% acreditam em um futuro mais tolerante, 35% supõe que a intolerância crescerá. A pesquisa também revela que esse preconceito atinge na maioria das vezes pessoas LGBTQIAPN+ (66%), com deficiência (61%) e negras (54%).



Frente Brasil-Taiwan



Os deputados Junio Amaral (PL-MG), Sanderson (PL-RS) e Bibo Nunes (PL-RS) foram os únicos que deram as caras na festa nacional de Taiwan, na semana passada em Brasília. Amaral foi além e criou a Frente Parlamentar Brasil–Taiwan, para a irritação dos chineses.

ESPLANADEIRA



