Brasil tem mais de 55 mil pessoas desaparecidas em 2025

O número de desaparecidos no Brasil chegou a marca de 55.451 no 1º semestre de 2025. A quantidade é 4,22% maior do que a registrada no mesmo período do ano anterior (53.204). A média é de 228 desaparecimentos por dia. Os dados foram levantados pela Coluna no Sinesp-VDE, painel estatístico do Ministério da Justiça. Entre as vítimas, 15.449 estão na faixa etária de zero a 17 anos, o que eleva o alerta sobre a segurança das crianças e adolescentes no País. Outra preocupação mostrada pelo painel é que a maioria destas vítimas são meninas. Embora nem todos os casos no geral estejam relacionados a algum crime, como dependência química, transtornos psiquiátricos e conflitos familiares, o número ainda assusta. Entre os Estados com mais registros estão: São Paulo (13.798), Minas Gerais (5.904) e Rio Grande do Sul (4.958). Os dados também indicam que 37.255 pessoas foram localizadas neste ano.



Nobel & Brasil



O Governo brasileiro não pretende emitir nenhuma nota sobre a concessão do Prêmio Nobel da Paz à venezuelana Maria Corina Machado. No Itamaraty, fontes ouvidas pela Coluna relatam que o presidente Lula da Silva não quer tensionar as relações com o presidente Nicolás Maduro. No entanto, o deputado General Girão (PL-RN) apresentou na CREDN, Moção de Louvor à venezuelana.



Assistência Rural



O Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Senar firmaram o Acordo de Cooperação Técnica para ampliar ações de Assistência Técnica e Extensão Rural em todo o País. O Senar disponibilizará R$ 400 milhões para impulsionar a produtividade e a lucratividade de propriedades rurais. A parceria terá a duração de 60 meses. Serão atendidas 100 mil propriedades distribuídas em 2 mil empreendimentos da agricultura familiar.



Ataques cibernéticos



O Brasil lidera o ranking de vulnerabilidade digital entre os países da América Latina. O País concentra 90% das tentativas de ataques cibernéticos. O número representa cerca de 550 mil ocorrências por dia. Os dados foram apresentados por Frankllin Nunes, head de Soluções Cloud e Arquitetura da Teltec Solutions no Fórum de Competitividade, promovido pela World Trade Center Curitiba.



Fundo Saúde



O Governo Federal anunciou a criação do Fundo de Investimentos em Infraestrutura de Saúde, operado pelo BNDES. O programa prevê R$ 20 bilhões em crédito subsidiado para obras, aquisição de equipamentos e veículos nas redes públicas de saúde e educação. Serão R$ 10 bilhões liberados em 2025 e outros R$ 10 bilhões em 2026, com juros abaixo do mercado e prazo de carência.



Violência em pauta



Denúncia da violência doméstica e familiar e da violência contra a criança e o adolescente agora poderão compor os conteúdos de destaque no currículo escolar na educação pública no Brasil. O PL foi aprovado pela Comissão de Educação e posteriormente seguirá para o Senado. O projeto é de relatoria do deputado Luiz Fernando Vampiro (MDB-SC).

ESPLANADEIRA



#Programa de História Oral da FGV faz 50 anos hoje e homenageia Aspásia Camargo, sua 1ª coordenadora. #Alura, Google e Sebrae lançam curso para digitalizar e vender mais em pequenos negócios. #Unlimitail anuncia Emmanuel Pottier como Diretor Global de Desenvolvimento e Inovação. #Wildlife Studios abre inscrições para Programa de Estágio 2026. #Forneria Carioca, Recreio (RJ), cria combo para arrecadar fundos para instituição ligada ao câncer de mama. #Jorge Verlindo divulga seu livro “Jogos marcados no corpo de Deus”.

