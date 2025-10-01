FIESP abraça Profert, que fomenta indústria de fertilizantes

O setor industrial começou a dar mais atenção à necessidade (urgente) da criação de um modal para fertilizantes no Brasil. O País ainda importa 90% do produto usado, em especial, no setor do agronegócio. Há duas semanas, expoentes da FIESP começaram a debater o PL 699/23, do senador Laércio Oliveira (PSD-SE), que cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes (PROFERT). O parlamentar se reuniu recentemente com a direção da Federação para buscar apoio. O PL facilita a implantação de indústrias, nacionais ou estrangeiras, com isenção de IPI, PIS/Pasep e Cofins, a fim de nacionalizar a produção, gerar empregos e melhorar a negociação do produto. O programa beneficia projetos aprovados para implantação, ampliação ou modernização de infraestrutura de fertilizantes e insumos. O PL já foi aprovado no Senado e recebeu urgência na Câmara para votação.



Apoio moral



Na semana da 80ª Assembleia Geral da ONU voltou-se a discutir o apoio ocidental à Ucrânia, após falha nas negociações entre os presidentes Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Mas a corrupção ucraniana tem afastado novos aportes. O valor de US$ 700 milhões em ajuda foi desviado para militares e funcionários do alto escalão. O Brasil descarta auxílio material ou humano, mas talvez apoie o diálogo entre os países.



R$ 800 mi



O Governo do Distrito Federal destinou em 2025 R$ 800 milhões a organizações sem fins lucrativos. Todo o processo envolvendo o repasse deve constar no Parcerias GDF MROSC. No entanto, apenas R$ 169,8 milhões foram registrados na plataforma – 21% do valor. Entre os 29 órgãos do GDF cadastrados no site, somente 10 deles concluíram o processo de adesão.



O preferido



Na procura por um cenário comercial mais favorável, muitas empresas brasileiras de grande e médio porte se instalaram no Paraguai em busca do imposto único de 15%. E agora, até mesmo os empresários da Coreia do Sul estão optando pelo país paraguaio em detrimento do Brasil.



Psicofármacos



Pessoas acima de 58 anos concentram 36,6% do consumo de medicamentos psiquiátricos entre os usuários do Benefício Farmácia, segundo levantamento da Funcional. A faixa etária também apresenta maior adesão aos tratamentos contínuos com média de quase 10 meses, contra seis meses nas demais idades. O valor gasto mensalmente na farmácia com os medicamentos psicofármacos chega a R$ 370.



Dirceu na UB



O ex-ministro José Dirceu realizará uma aula magna na Universidade Brasil no dia 2 de outubro, no auditório do campus de Fernandópolis (SP). O tema será “A conjuntura histórica e geopolítica do momento”. Formado em Direito pela PUC-SP, Dirceu retomou na Justiça a sua carteira pela OAB/SP, após quase 10 anos sem o documento. O ex-ministro dará a palestra como advogado.

ESPLANADEIRA



