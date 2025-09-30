Com 2,1 milhões de veículos, DF sofre superlotação nas vias

O Distrito Federal dispõe atualmente de 2.150.449 veículos em circulação, segundo dados informados pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) à Coluna. Entre eles, estão 1.420.007 automóveis e 287.313 motocicletas. Até este mês, 80.241 foram emplacados. O DF possui 2.996.899 milhões de habitantes (até 1º de julho), conforme dados divulgados pelo IBGE no Diário Oficial da União em agosto. As informações mostram que mais da metade da população possui algum tipo de veículo. O governador Ibaneis Rocha previu a superlotação nas vias de Brasília e investiu na abertura de vias e na construção de viadutos e pontes para desafogar o trânsito na Capital. Com território de 5.761 km², Brasília é a 4º capital no País com o maior número de veículos, atrás de SP (9.748.457), RJ (3.218.892) e BH (2.778.234).



Amicíssimos



Nos bastidores do Congresso Nacional a fofoca é que os senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Ciro Nogueira (PP-PI) estão brigados. Flávio estaria com ciúmes do nome de Ciro ventilado para vice na chapa presidencial de Tarcísio de Freitas (REP-SP). Em contato com a Coluna, ambos desmentiram. Ciro informou que eles estão “mais unidos do que nunca” e Flávio chamou o senador de “amigo e conselheiro político”.



Errou o time



O deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) apresentou um Projeto de Resolução para reconhecer a aliança entre o povo brasileiro e o povo judeu. Entretanto, a iniciativa chega em péssimo momento. Israel está sem Embaixador, sem Encarregado de Negócios e sem adidos no Brasil. E não há intenção de preencher os postos, o que mostra em que pé está a relação entre as Nações.



Impacto Magnitsky



A Comissão de Relações Exteriores da Câmara realiza hoje audiência pública para debater os efeitos práticos da Lei Magnitsky no Sistema Financeiro Nacional. Por ora, ninguém confirmou presença no evento solicitado pelo deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM). Foram convidados Gabriel Galípolo (Banco Central), Isaac Sidney Ferreira (Febraban) e Gabriel Cohen (ABIPAG).



Proteção à infância



Os deputados Lincoln Portela (PL-MG), Soraya Santos (PL-RJ) e Delegado Caveira (PL-PA) se juntaram para propor uma PEC que torna imprescritíveis os crimes sexuais cometidos contra menores de 12 anos. O Brasil registrou 67.204 estupros de vulneráveis em 2024, segundo dados do Anuário de Segurança Pública de 2025.



Limpa na rede



No 1º semestre de 2025 o Kwai removeu 3.560.708 vídeos no Brasil por violações das Diretrizes e Termos de Serviços. Entre eles, mais de 46% eram considerados ofensivos para menores de idade e 20% continham nudez e atividades sexuais. Também foram excluídas 1.089.422 contas, 376.889 delas sob suspeita de pertencerem a menores de 13 anos, o que não é permitido pelo aplicativo.

ESPLANADEIRA



#Delfia aposta na observabilidade para transformar dados em decisões e gerar impacto nos negócios. #ACSP promove hoje palestra com Flávio Tartuce sobre Reforma do Código Civil. #Afya EdMed RJ lança curso de Aprimoramento em Medicina Transgênero. #Revista Justiça & Cidadania e CNseg promovem 8º Seminário Jurídico de Seguros, dia 9/10, no DF. #Gustavo Malavota, sócio do Grupo Mola, estará no HJConference, em Santa Catarina. #Movimento Internacional de Dança com 28 coreografias ocorre de 2 a 19/10 em Brasília.

