Lobby dos hotéis vence e hóspede pagará mais por menos

O lobby do setor hoteleiro marcou uma vitória contra os hóspedes. A Portaria do Ministério do Turismo (MTur) Nº 28/2025 autoriza hotéis a reservarem até 3 horas para a arrumação dos quartos. Ou seja, agora o cliente paga a diária mas utiliza 21 horas de hospedagem. Atualmente, a grande maioria dos hotéis usa o sistema de 12h para o check-out e 14h para o check-in, o que garante tempo de sobra para a limpeza e organização das suítes. A Portaria abre brecha para os hotéis agora forçarem o check-in a partir das 15h. Ou seja, o consumidor terá menos uma hora do serviço. Os hotéis não vão conceder desconto na tarifa e manterão a cobrança do early check-in ou late check-out. Isso tudo acontece num País de dimensões continentais e com uma das piores malhas aéreas do mundo, cujos horários de voos estão desconexos também com esse sistema de horários dos hotéis.



Inteligência emocional



Deputados experientes do PL acham que falta inteligência emocional ao deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), para lidar com o cenário que atinge o ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, se ele radicalizar, como já parece fazer, deverá inviabilizar uma possível candidatura ao Senado por São Paulo e sepultar a carreira política de vez.



Saidinha restrita



A Alerj aprovou o PL 6.032/25 que restringe as saídas temporárias em penitenciárias administradas pelo Estado do Rio de Janeiro para presos ligados a facções criminosas. Com critérios mais rígidos para a concessão do benefício, estima-se uma redução nos índices de criminalidade. O texto ainda será encaminhado para a aprovação do governador Cláudio Castro.



Está fácil



Tramita na Comissão de Direitos Humanos do Senado uma sugestão legislativa que propõe que servidores públicos aposentados continuem recebendo auxílio-alimentação. A proposta foi apresentada por um servidor de MG e superou 23 mil apoios do Portal e-Cidadania. O senador Pedro Chaves (MDB-GO) emitirá o relatório, a ser aprovado pelo colegiado.



Cultura acessível



Criada em janeiro de 2024 pelo Ministério da Cultura, a Escola Solano Trindade de Formação e Qualificação Artística, Técnica e Cultural já alcançou 136 mil estudantes cadastrados na plataforma. Cerca de 39 mil pessoas já concluíram alguma formação no site. A escola oferece Cursos Livres, Cursos de Formação Inicial e Continuada e Cursos de Pós-Graduação na área de cultura.



Desprestígio



A Colômbia é mais um país que está sem Embaixador no Brasil e funciona com o apoio de um Encarregado de Negócios. Antes um posto cobiçado por diplomatas estrangeiros, hoje o Brasil se vê em um cenário de desprestígio. EUA, Israel, Ucrânia e Paraguai continuam sem embaixadores no País.

ESPLANADEIRA



#Instituto Ampara Animal lança “Campanha Guardiões do Pantanal” para arrecadar fundos para salvar e reabilitar animais. #Bora Hub, da Ambev, gera R$700mi em renda indireta e impacta 5M de pessoas. #Walter Lúcio Alves de Freitas recebe Título de Cidadania Honorária na CMBH, dia 29/09. #“Alice – Uma Aventura Musical” é indicado ao Prêmio FITINHA – Festival FITA. #RPZ Advogados e Kennedys Law se associam com foco em seguros e resseguros. #Shopping Metropolitano Barra (RJ) celebra Dia das Crianças com sorteio para o resort Le Canton.

