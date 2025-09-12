Inca estima 7.930 casos de câncer infantojuvenil no Brasil por ano
Dados levantados pela Coluna junto ao Instituto Nacional de Câncer (INCA) estimam que 7.930 casos de câncer infantojuvenil sejam registrados no Brasil a cada ano do triênio de 2023 a 2025 – o órgão trabalha apenas com estimativas. A previsão é de 4.230 casos no sexo masculino e 3.700 no sexo feminino. A região Sul concentra o maior número de ocorrências entre meninos (153,29 por milhão) e meninas (151,19 por milhão). Os principais tipos de câncer que afetam esse público são leucemias, tumores do SNC e linfomas. Atualmente, 80% das crianças e dos adolescentes que são diagnosticados precocemente são curados da doença, informa o INCA. Estudos da Organização Mundial de Saúde apontam a doença como a principal causa de óbito entre crianças. No Brasil, foram registrados 2.289 mortes por causa do câncer infantojuvenil.
Tem permissão?
Empresários que buscam diálogo com a Embaixada dos EUA, em Brasília, estão pasmos. O encarregado de negócios, Gabriel Escobar, antes mesmo de ouvi-los, já pergunta se o deputado Eduardo Bolsonaro tem conhecimento da presença deles ali. O mesmo vale para parlamentares. Escobar faz questão de não contrariar o deputado, atualmente nos EUA.
Voo derrubado
A FAB derrubou nesta quinta-feira (11) uma aeronave King Air de origem venezuelana no espaço aéreo brasileiro, na Amazônia. A Polícia Federal apreendeu 380 kg de skunk (variedade de maconha) no avião. Depois que o modelo foi detectado pelos radares, caças A-29 Super Tucano foram acionados para realizarem os procedimentos de segurança. O piloto do bimotor lançou a aeronave na represa de Balbina (AM).
“Barriga de aluguel”
A General Motors, dona da Chevrolet, está fazendo uma “barriga de aluguel” na China. O modelo Chevrolet Spark EUV vem parcialmente desmontado da China e recebe no Brasil a montagem final com a logo na fábrica da Troller, no Ceará. Com preços competitivos, o novo veículo pode impactar o mercado do Dolphin da BYD. O estardalhaço foi tanto que levaram 20 carros para as concessionárias em Brasília.
Prejuízo
A Associação Brasileira de Geração Distribuída alerta que cerca de 6,6 milhões de brasileiros podem ter prejuízos com propostas de mudanças na Lei 14.300/2022, que regula a geração de energia solar no País. Os consumidores investem R$?180 bilhões em sistemas no setor. Em discussão no Congresso, as alterações podem afetar até sistemas já instalados. Um corte de 10% pode causar um prejuízo mensal de R$ 365 milhões.
Violência religiosa
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o PL que inclui a violência religiosa entre os tipos de violência psicológica contra a mulher contidos na Lei Maria da Penha (11.340/2006). Com relatoria da deputada federal Laura Carneiro (PSD-RJ), a proposta ainda precisa ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Casa.
ESPLANADEIRA
#Deputado Prof. Paulo Fernando palestra no Instituto Histórico e Geográfico do DF, dia 16/9. #Mostra Cine Orquestra encerra programação na Grota, em Niterói, amanhã. #Campanha De Olho nos Olhinhos 2025 terá ações em todo Brasil para prevenir retinoblastoma. #Allianz Parque atrai 1,5 mi de pessoas em 242 dias e consolida como maior arena multiuso da América Latina. #Ex-ministro Luiz Cláudio Costa lança “O impacto da Inteligência Artificial na humanidade”, Livraria da Travessa de Brasília, dia 15/9. #Acontece hoje 2ª edição da balada do meio-dia “Juro que Danço”, em Curitiba, com renda para ONG Gastromotiva.
