Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica revela que o Brasil realizou 291.731 cirurgias bariátricas entre 2020 e 2024 – 31.351 somente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2025 (até junho) foram feitas 6.393 bariátricas pela rede pública e 13.954 (até maio) por plano de saúde. As tendências atuais apontam que até 2030 quase 3 bilhões de adultos no mundo estarão com sobrepeso ou obesidade, o que representa 50% da população adulta mundial. Em 2015 essas projeções indicavam menos de 2 bilhões (40%) e 1,6 bilhão (36%) em 2010. As estimativas fazem parte das conclusões do Atlas Mundial da Obesidade 2025, da Federação Mundial da Obesidade. No Brasil, a realidade segue o mesmo ritmo. O levantamento mostra que até 2030 31% da população estará obesa.



Vitória de Moro



O senador Sérgio Moro marcou vitória e assumiu o comando do União Brasil Paraná. Ele também indicará o tesoureiro do partido. Nas redes, Moro agradeceu ao deputado Felipe Francischini pela renúncia “corajosa e altruísta”. Em nota, a deputada Maria Victoria (presidente do PP-PR) afirmou que a escolha do comando da Federação União-PP no Estado será em conjunto, mas deve recair sobre o pai, o deputado Ricardo Barros.



Maracanã seguro



A Polícia Civil e a CBF firmaram uma parceria para reforçar a segurança no estádio Maracanã (RJ) nos jogos da Seleção Brasileira. O objetivo é aumentar a conscientização no local e combater crimes como cambismo e pirataria. A campanha começou nesta quinta-feira (4) durante o jogo Brasil x Chile. Um vídeo foi exibido e agentes realizaram fiscalizações no entorno.



Refúgio brasileiro



Com o cerco norte-americano à Venezuela, Nicolás Maduro estaria buscando refúgio com aliados. Suspeitas de que o Brasil está buscando meios de abrigar o ditador venezuelano chegaram à Câmara dos Deputados por meio de militares das Forças Armadas. O ministro Mauro Vieira deve comparecer à CREDN para explicar essas possíveis tratativas.



Comunidades x Lobby



O Fórum Comunidades Tradicionais soltou uma nota de repúdio à instalação do luxuoso Hotel Spa Emiliano, em Paraty (RJ). Na nota, afirmam ter recebido um convite para almoço em “clima de diálogo” pelo presidente da Embratur, Marcelo Freixo, em tentativa de lobby. Também apontam para os riscos ambientais e culturais do empreendimento, além da licença de construção suspensa pela Justiça.



Gás do Povo



O deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) será o relator da MP do Programa Gás do Povo, anunciado pelo presidente Lula da Silva na última quinta-feira (4). A iniciativa visa garantir botijão de gás para 15,5 milhões de famílias pelo Brasil. Eleito pelo RJ (responsável por 74% da produção de gás do País), Leal se destaca pela forte atuação no setor de energia.

ESPLANADEIRA



#Renato Lisboa lança “Comunicação regenerativa” hoje, na Biblioteca Pública de BH. #CASA&VIDEO faz campanha de aniversário com ofertas até 14/09. #Editora Mundo Cristão lança livro infantil “Guardiões da Criação” para incentivar preservação ambiental. #Ipsos Education Monitor 2025 mostra que saúde mental é maior desafio dos jovens em 8 países. #Com foco na interiorização, 5àsec cresce 15% no faturamento no 1º semestre. #B2B Match anuncia Diego Puerta como voz inspiradora do Get Together Brasília, em 24/09.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.