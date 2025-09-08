Assine
overlay
Início Coluna Esplanada
Leandro Mazzini
Leandro Mazzini
ESPLANADA

Brasil realizou 291.731 cirurgias bariátricas entre 2020 e 2024

Publicidade

Mais lidas

Leandro Mazzini
Leandro Mazzini
Repórter
08/09/2025 11:54 - atualizado 08/09/2025 11:54

compartilhe

SIGA NO google news
x
Charge por @izanio_charges - (crédito: @izanio_charges)
Charge por @izanio_charges crédito: @izanio_charges

Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica revela que o Brasil realizou 291.731 cirurgias bariátricas entre 2020 e 2024 – 31.351 somente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2025 (até junho) foram feitas 6.393 bariátricas pela rede pública e 13.954 (até maio) por plano de saúde. As tendências atuais apontam que até 2030 quase 3 bilhões de adultos no mundo estarão com sobrepeso ou obesidade, o que representa 50% da população adulta mundial. Em 2015 essas projeções indicavam menos de 2 bilhões (40%) e 1,6 bilhão (36%) em 2010. As estimativas fazem parte das conclusões do Atlas Mundial da Obesidade 2025, da Federação Mundial da Obesidade. No Brasil, a realidade segue o mesmo ritmo. O levantamento mostra que até 2030 31% da população estará obesa.


Vitória de Moro


O senador Sérgio Moro marcou vitória e assumiu o comando do União Brasil Paraná. Ele também indicará o tesoureiro do partido. Nas redes, Moro agradeceu ao deputado Felipe Francischini pela renúncia “corajosa e altruísta”. Em nota, a deputada Maria Victoria (presidente do PP-PR) afirmou que a escolha do comando da Federação União-PP no Estado será em conjunto, mas deve recair sobre o pai, o deputado Ricardo Barros.


Maracanã seguro


A Polícia Civil e a CBF firmaram uma parceria para reforçar a segurança no estádio Maracanã (RJ) nos jogos da Seleção Brasileira. O objetivo é aumentar a conscientização no local e combater crimes como cambismo e pirataria. A campanha começou nesta quinta-feira (4) durante o jogo Brasil x Chile. Um vídeo foi exibido e agentes realizaram fiscalizações no entorno.


Refúgio brasileiro


Com o cerco norte-americano à Venezuela, Nicolás Maduro estaria buscando refúgio com aliados. Suspeitas de que o Brasil está buscando meios de abrigar o ditador venezuelano chegaram à Câmara dos Deputados por meio de militares das Forças Armadas. O ministro Mauro Vieira deve comparecer à CREDN para explicar essas possíveis tratativas.


Comunidades x Lobby


O Fórum Comunidades Tradicionais soltou uma nota de repúdio à instalação do luxuoso Hotel Spa Emiliano, em Paraty (RJ). Na nota, afirmam ter recebido um convite para almoço em “clima de diálogo” pelo presidente da Embratur, Marcelo Freixo, em tentativa de lobby. Também apontam para os riscos ambientais e culturais do empreendimento, além da licença de construção suspensa pela Justiça.


Gás do Povo


O deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) será o relator da MP do Programa Gás do Povo, anunciado pelo presidente Lula da Silva na última quinta-feira (4). A iniciativa visa garantir botijão de gás para 15,5 milhões de famílias pelo Brasil. Eleito pelo RJ (responsável por 74% da produção de gás do País), Leal se destaca pela forte atuação no setor de energia.

 

ESPLANADEIRA


#Renato Lisboa lança “Comunicação regenerativa” hoje, na Biblioteca Pública de BH. #CASA&VIDEO faz campanha de aniversário com ofertas até 14/09. #Editora Mundo Cristão lança livro infantil “Guardiões da Criação” para incentivar preservação ambiental. #Ipsos Education Monitor 2025 mostra que saúde mental é maior desafio dos jovens em 8 países. #Com foco na interiorização, 5àsec cresce 15% no faturamento no 1º semestre. #B2B Match anuncia Diego Puerta como voz inspiradora do Get Together Brasília, em 24/09.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

bariatrica brasil cbf cirurgia coluna-esplanada gas-do-povo hugo-leal leandro-mazzini lobby luladasilva maracana nicolas-maduro obesidade selecaobrasileira sergio-moro sus

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay