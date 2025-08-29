Imigração de venezuelanos aumenta em Roraima após avisos de Trump

O número de imigrantes legais cresceu consideravelmente nas últimas semanas na fronteira com a Venezuela, após o anúncio do cerco dos EUA ao presidente Nicolás Maduro. Roraima também registrou aumento no número de mortes de venezuelanos em Boa Vista e Pacaraima, causadas por guerras entre facções. A Operação Acolhida, responsável por realocar essas pessoas para outras capitais do Brasil, atingiu em junho a marca de 150 mil refugiados interiorizados no País. Mas o projeto enfrenta adversidades. Estão sem os aviões da FAB, usados para as transferências nacionais. A igreja católica e as ONGS locais são quem acolhe os recém-chegados. Os venezuelanos recebem roupas e alimentação de doações e são encaminhados à rodoviária para buscarem transporte por conta própria – alguns pagos por ONGs.



Vereadores de 25 capitais do Brasil ganham mais que parlamentares de Nova York, revela levantamento da Livres. O Índice de Disparidade Salarial (que compara as rendas das autoridades e da população) nessas cidades é mais alto do que em NY (IDS de 2,9). Em Rio Branco (AC), o índice chega a 12,6 – ou seja, os vereadores recebem 12 vezes mais que a renda média do cidadão. O mesmo acontece em São Paulo (IDS 5,5) e Curitiba (IDS 5,8).



A cidade de Parnaíba (PI) perdeu três vereadores em alguns anos, dois foram assassinados e um morreu por doença, segundo fontes da Coluna. Um dos casos ocorreu nesta semana. O 1º suplente Thiciano Ribeiro (PL) foi assassinado a tiros em Teresina (PI). Com isso, a 2ª suplente Samara Estevão (PL) deve assumir a cadeira na Câmara Municipal.



Em meio às dificuldades na infraestrutura de internet em Belém para a COP30, a direção teve que contratar os sinais da Starlink, do empresário Elon Musk. O americano possui fortes embates com o atual Governo, inclusive com a primeira-dama. Com bilhões investidos, a direção do evento é feita de dentro do Palácio do Planalto pelo embaixador André Corrêa do Lago. Criticaram tanto o Musk que agora precisam dele.



Há quase um ano das eleições de 2026, federações e articulações da direita ganham força no cenário político brasileiro. Temendo perder espaço, partidos de esquerda também estudam alianças. Com vistas às eleições, a presidente nacional do PSOL (Paula Coradi) e o porta-voz nacional do Rede Sustentabilidade (Paulo Lamac) se reuniram nesta quarta-feira (27) para alinhar a renovação da federação.



Pesquisa aponta que 77% dos gamers brasileiros gastam até R$250 mensais em jogos digitais. Entre os entrevistados, 59% compram jogos para console ou PCs, enquanto 87% adquirem itens virtuais. Com tempo de tela entre uma e três horas, buscam o entretenimento pela competitividade e para desestressar. O levantamento foi realizado pelo Serasa em parceria com a Gamers Club e ouviu 1.111 entre 25 e 31 de julho.



#Cortex realiza 2ª edição do Cortex Summit 2025, evento de IA e Go-to-Market, dia 2/9, em SP. #Seguradora Generali fecha parceria de 5 anos com Lopes Supermercados. #Leao Group lança imigra®, plataforma de capacitação profissional para setor de imigração. #“São Carlo Acutis: Uma Biografia” (Latitude), de Jesús María Silveyra, conta história do 1º santo millennial. #ANS abre consulta até 1/9 sobre incorporação de radioterapia para câncer de reto. #Afya Educação Médica RJ terá especialização em Cuidados Paliativos, em setembro.

