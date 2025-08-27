O interesse de Musk na AM e seu telefonema para brasileiros

Elon Musk, dono da Starlink, está muito interessado na região Amazônica. Aliás, seus satélites orbitam cada dia (e noite) mais sobre os Estados da Amazônia Legal. E o interesse é tanto que o próprio Musk telefonou para diretores da Sercomtel no 1° semestre para um approach. A operadora já vendeu as concessões do Norte, há meses. Musk havia dito que estava à disposição para o que pudesse ajudar em tecnologia de telecomunicações e áreas afins para as operadoras da região. O interesse do magnata, segundo fontes da Coluna, continua latente.



Antidepressivos

Charge por @izanio_charges @izanio_charges



O uso de antidepressivos em adultos na idade reprodutiva cresceu 12,4% nos últimos dois anos, aponta levantamento da Funcional Health Tech. O estudo analisou os beneficiários do Benefício Farmácia, com idade entre 29 e 58 anos. Os antidepressivos aparecem como 2º medicamento mais utilizado, atrás apenas de antibióticos. A pesquisa também aponta queda de 10,6% no consumo de ansiolíticos.



Poder das Bets



Deputados federais se impressionam com o poder de influência das Bets no Brasil, após a suspensão de audiência que debateria o bloqueio de sites ilegais. O cancelamento, causado pela pressão do setor, levanta preocupações sobre as articulações políticas das casas de apostas. Prevista para hoje, a reunião seria conduzida pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados.



Sumiu



O ministro Alexandre Silveira deve explicar hoje na CREDN (se aparecer) o sumiço do urânio da INB. Silveira confessou a assessores estar com receio da oposição, especialmente no caso da aquisição de minas de níquel por subsidiária chinesa. Antes dele, foram convocados: Mauro Vieira (duas vezes), Ricardo Lewandowski e Sidônio Palmeira. As ausências dos dois últimos nem foram justificadas, e assim ficaram.



Desfalque



Engenharia deixa de figurar entre as preferências de alunos do ensino médio, aponta pesquisa do Instituto Locomotiva a pedido do CIEE. Apenas 12% dos 1.150 entrevistados manifestaram interesse na área, o que representa 2,3 milhões de jovens no País (estimativa baseada no PNAD 2024). Para 79% dos estudantes, a falha na educação básica é o principal motivo para desinteresse na graduação.



Fusão Polêmica



A polêmica fusão entre Petz e Cobasi avança para debate no Senado após ter sido discutida em audiência na Câmara dos Deputados. A deputada federal Gisela Simona (União-MT) alertou para o risco do monopólio do setor e criticou a Cobasi pelas condutas durante a tragédia no RS. Em paralelo, o Instituto Caramelo conduz campanha contra a fusão e a favor do bem-estar animal.



ESPLANADEIRA



#LOI Group assume liderança dos influenciadores da Apple TV+ no Brasil. #Julian Tonioli, CEO da Auddas, integra o Conselho de Administração da BTB Soluções. #Clínica Huntington completa 30 anos e reforça acesso à FIV no País. #Omie promove no 2º semestre o Conecta Day em MG, PR, BA, RS, SC e SP. #APAS entrega ao governador Tarcísio de Freitas lista com 1 mil vagas de emprego na região de Bauru-SP. #GSK lança plataformas para apoiar casos complexos em Oncologia e Hematologia.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.