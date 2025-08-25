Senador apresenta PL para proteger PIX de cobranças e taxações

Com rumores sobre possíveis cobranças no uso do PIX circulando na praça, o senador Plínio Valério (PSDB-AM) apresentou um Projeto de Lei para proteger o sistema de pagamentos. O intuito é evitar a taxação do PIX e dos usuários, além de manter a operação exclusiva pelo Banco Central do Brasil. Para o parlamentar, o Governo Federal tem demonstrado má vontade em apoiar uma proposta mais robusta. Como é o caso da PEC 65/2023 (que amplia a autonomia financeira do BC), de relatoria do senador amazonense. O novo projeto, que tramita com mais rapidez, estabelece as seguintes garantias: gratuidade de uso por pessoas físicas, acesso igualitário aos serviços e à infraestrutura, proibição de cobrança para Pessoa Jurídica – que passou a pagar por transações – privacidade dos usuários e segurança contra fraudes.



Interferência?



O deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES) quer esclarecimentos do chanceler Mauro Vieira a respeito das denúncias feitas por Mike Benz, ex-funcionário do Governo dos EUA. Benz alega interferência estrangeira nas eleições presidenciais de 2022 no Brasil. Para ele, que não apresentou prova alguma, o Judiciário brasileiro e o Governo Biden atuaram para favorecer o presidente Lula da Silva.



Imóveis dos milhões



O mercado imobiliário do Distrito Federal movimentou R$ 12,25 bilhões no 1º semestre de 2025, alta de 18% em relação ao período anterior. Apesar da alta, o número de escrituras de compras e vendas caiu 6,7%, passou de 18.166 para 16.953. Ou seja, houve menos vendas porém de valores mais altos. A arrecadação do ITBI também apresentou queda. A análise foi apresentada pela Imobiliária Re/max a corretores.



Pó boliviano



O narcotráfico boliviano movimenta US$ 5 bilhões/ano e é responsável por 80% da cocaína que chega ao Brasil. Isso foi revelado pelo ex-presidente Tuto Quiroga há 10 anos a este colunista. Mas ele acredita que hoje deve ser mais! A Bolívia exporta “mais cocaína para o Brasil do que gás”, repete na campanha. Quiroga, um nome da direita, é candidato a presidente na Bolívia, e disputará o 2º turno com um nome de centro.

Brasil seco



A seca chegou com mais intensidade no Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil em julho deste ano, conforme dados do Monitor de Secas da Agência Nacional de Águas, a ANA. O Nordeste apresentou 9% do território em seca extrema, o pior registro desde 2019. Na região, o Estado do Piauí passa por um duro processo de estiagem, como publicado pela Coluna. A condição mais branda do fenômeno foi na região Norte.



Agenda ESG



O setor privado brasileiro tem a maior representação na Agenda ESG (Environmental, Social, and Governance): são 91,2% das ações ponderadas. Mas duas empresas públicas (Banco do Brasil e A Itaipu Binacional) figuram no Top 5 do ranking do Anuário Integridade ESG 2025. O recorte aponta que organizações privadas são predominantes nas iniciativas ambientais, sociais e de governança.

ESPLANADEIRA



#InfinitePay, do CloudWalk, lidera ranking Open Finance Brasil. #Instituto Ronald McDonald festeja êxito do McDia Feliz. #West Shopping, em Campo Grande-RJ, realizou campanha do Hemorio. #Wylinka realiza Fórum Brasileiro de Deep Techs, quarta no RJ. #Eduardo D’Ávila, do Grupo Empório, palestra no evento “De Dono para Dono” amanhã no RJ. #Larissa Topper lança "Seja a rainha da sua vida", na quarta, na Travessa Iguatemi (SP).

