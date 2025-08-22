Estiagem no Piauí: água vira luxo e sustento rural ameaça entrar em colapso

Estiagem no sertão do Piauí vira palco de aproveitadores locais. Com 205 municípios em estado de emergência devido à seca, o caminhão-pipa é vendido entre R$ 700 e R$ 1.200. Famílias sem renda ou condições de comprar água dependem da ajuda do Governo. Grande parte dos reservatórios opera em volume morto, abaixo de 10% da capacidade total, o que dificulta a captação de água potável. É o caso da barragem Petrônio Portella, em São Raimundo Nonato. O reservatório, responsável por abastecer 70% da cidade e de municípios da região, contém água salinizada e de difícil tratamento – até imprópria para consumo. As lavouras, a criação de animais e o sustento local foram fortemente afetados pela seca. A situação já foi reconhecida pelo Governo, mas a ajuda demora a chegar ao agricultor, o mais afetado.



Ousadia



Servidores da PF receberam mensagens fraudulentas de criminosos, em nome da corporação, solicitando atualização de dados no SIGEPE. Trata-se de uma tentativa de golpe para coletar dados pessoais. Agentes e delegados receberam alerta por e-mail e WhatsApp ontem informando sobre a situação. A Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos apura o caso.



Med na PUC



A Prefeitura do RJ disponibilizará 757 leitos em 20 unidades da cidade para a abertura do curso de Medicina na PUC-Rio. O ofício foi assinado pelo secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz, e encaminhado ao reitor Pe. Anderson Pedroso e aos ministros Alexandre Padilha (Saúde) e Camilo Santana (Educação). Anteriormente, o reitor havia feito duras críticas à burocracia do MEC – publicado em 1ª mão pela Coluna.



Em queda



A cidade de São Paulo registrou a menor taxa de desemprego na série histórica, apontam dados da PNAD Contínua. A taxa de desocupação atingiu 5,4% no 2º trimestre de 2025. São 371 mil desempregados e 6,56 milhões de ocupados. Os paulistanos tiveram rendimento médio de mais de R$ 5 mil, 57,9% acima da média nacional.



Adoção responsável



O deputado Beto Richa (PSDB-PR) apresentou um PL que prevê a dedução no IRPF de despesas com a saúde de animais adotados por ONGs de proteção animal. O projeto servirá para incentivar a adoção responsável de pets. O parlamentar afirma que a adoção também deve ser incentivada por mecanismos efetivos que reconheçam o impacto social.



Menos um



Após repercussão do caso do influencer Hytalo Santos e o tema “adultização” de crianças e adolescentes, o canal do youtuber Taspio foi removido da plataforma. Em abril, a Coluna informou que um grupo de pais do RJ entrou com uma representação no MP, acusando-o de promover sexualização precoce e bullying contra as crianças, além de pedir a exclusão do canal.



ESPLANADEIRA



#Funcional Health Tech anuncia Oscar Basto na BU Pharma para impulsionar crescimento. #Fórum Brasil–Itália debate impactos da Reforma Tributária nos negócios, dia 2/9, Botafogo (RJ). #Centro Avançado da Dor e Especialidade, Rede CADE, inaugura unidade em Rio Verde-GO. #Equipa Group investe R$ 30 mi em sede sustentável em São Roque-SP. #Valore Contabilidade & Consultoria incorpora Ágil Gestão Contábil e quer crescer 40% em 2026. #Analistas de TI do Governo Federal participam da 7ª edição do Brasília Mais TI.

