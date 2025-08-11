Assine
overlay
Início Coluna Esplanada
Leandro Mazzini
Leandro Mazzini
ESPLANADA

PT tenta salvar mandato da ‘pugilista’ com ato de suspensão de Motta

Publicidade

Mais lidas

Leandro Mazzini
Leandro Mazzini
Repórter
11/08/2025 15:50 - atualizado 11/08/2025 15:52

compartilhe

SIGA NO google news
x
Deputada Camila Jara (PT-MS). - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)
Deputada Camila Jara (PT-MS). crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O ato do presidente da Câmara, Hugo Motta, que suspende o mandato de 15 encrenqueiros que obstruíram a pauta semana passada incluiu uma petista entre tantos bolsonaristas do PL e Progressistas. Muita gente estranhou o nome da deputada Camila Jara (PT-MS) na lista, mas a inclusão é uma tentativa de Motta, a pedido do PT, de blindar o mandato da ‘pugilista’ – apelido que ela ganhou da oposição. A parlamentar foi flagrada em vídeo esmurrando e derrubando o colega Nikolas Ferreira (PL-MG) atrás da Mesa Diretora. A ideia do PT é que ela apenas seja suspensa por seis meses, junto com os bolsonaristas que obstruíram a pauta. Nikolas Ferreira levará a agressão para o Conselho de Ética. E pode ser pior para ela, se avançar o processo, pelo precedente. Essa agressão foi mais grave do que o chute no traseiro de um militante que levou à cassação de Glauber Braga (PSOL-RJ) no Conselho. A Mesa ainda não pautou em plenário o processo de Glauber, mas ele pode ganhar companhia.


Alckmin


Com o presidente Lula da Silva em baixa popularidade, o ministério fazendo mal à imagem de Fernando Haddad e o vice-presidente com protagonismo na negociação com os Estados Unidos e o setor industrial daqui, surge em rodas do Poder o nome de Geraldo Alckmin (PSB) como potencial candidato do Barba à sua sucessão. Se Lula não disputar ano que vem.


What?!


Que ninguém espere um telefonema de Lula da Silva para o presidente dos EUA, Donald Trump. Desde que o americano tomou posse, Lula – um declarado apoiador da democrata Kamala Harris – sempre vociferou contra Trump, seu Governo e seu redor. Em entrevistas, em agendas internacionais e até no G7 e G20. Deu no que deu: agora, acuado por sua arrogância, está com receio de ouvir umas verdades ao telefone.


Voltei, gente

 

Charge por @izanio_charges
Charge por @izanio_charges @izanio_charges


O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, procurou a imprensa da Casa para vender a ideia de que a missão aos EUA, em pleno recesso por lá, foi um sucesso e que os senadores retornaram com “o sentimento do dever cumprido”. Foram oito senadores a passeio, praticamente, porque não encontraram ninguém do Governo americano que resolva sobre a taxação.


Recado


A FENAJ e sindicatos de profissionais de comunicação de São Paulo, Rio e DF publicaram carta conjunta cobrando mudanças na Empresa Brasil de Comunicação (EBC), após André Basbaum ser anunciado presidente. As entidades criticam a gestão de Jean Lima, que geriu a EBC nos últimos dois anos. Afirmam que a EBC esteve distante da missão e que é preciso redirecionar a comunicação pública no País.


Morango voa..


Ainda sobre a febre do “morango do amor” no Brasil: a Azul Cargo registrou alta de estupendos 826% no transporte da fruta no País no 1º trimestre de 2025, em comparação ao mesmo período do ano anterior. A Azul fez a distribuição de mais de 41 T de morango em várias regiões. Os principais aeroportos de destino da carga foram: Manaus (68,6 T), Campinas (9 T) e Fernando de Noronha (2,2 T).

 

ESPLANADEIRA


#Korsa Riscos & Seguros participa da Navalshore 2025 de 19 a 21/8, no RJ. #Vendas do comércio cresceram 2,4% em julho, aponta Índice do Varejo Stone. #Confere promove palestra de Walter Longo sobre "Liderança em tempos de mudança" hoje no CCBB-RJ. #”Um Adeus no Cais do Sodré”, de Juca Serrado, é finalista do Prêmio Candango de Literatura 2025. #Herman Miller oferece até hoje frete grátis e 15% de desconto. #Laura Erber lança “Pequenos fogos: Leituras" (Relicário) amanhã no RJ e quarta, em SP.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

coluna-esplanada leandro-mazzini

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay