ESPLANADA

Com aperto no Orçamento, Defesa quer doar dois helicópteros ao Uruguai

07/08/2025 11:22

Charge por @izanio_charges - (crédito: @izanio_charges)
Charge por @izanio_charges crédito: @izanio_charges

Enquanto as Forças Armadas lutam diariamente contra contingenciamento do Orçamento pelo custeio básico, o Governo do Brasil adora ser ‘o cara falido do baile beneficente que solta o cheque milionário’. O Palácio encaminhou à Câmara dos Deputados mensagem em que pede autorização para doar à Armada Nacional do Uruguai, por meio do Ministério da Defesa, dois helicópteros Bell Jet Ranger III da Marinha. Ninguém pensou em colocar à venda, o que ocorre muito entre forças militares, ou doar para um Corpo de Bombeiros – tampouco a um órgão federal de fiscalização. Segundo consta, as aeronaves estão em boas condições de voo e têm sido utilizadas, principalmente, na instrução e na formação de oficiais aviadores. O ministro José Múcio explicou que a doação “busca fortalecer a Armada Uruguaia no cenário sul-americano, favorecendo o sucesso de operações conjuntas com a Marinha do Brasil”.


Circo e amnésia


Continua o circo dos parlamentares bolsonaristas no Congresso Nacional. Ontem, antes da reunião dos presidentes das Casas com os líderes para desobstruir as pautas, o senador Magno Malta (PL-ES) se acorrentou à sua cadeira no plenário. Enquanto isso, o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), já cassado no Conselho, curte o esquecimento da Mesa Diretora sobre seu processo que já deveria ter sido pautado.


Sorry, I don’t..


Os assessores da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos se desdobraram em turnos para acompanhar, quase 24 horas, os oito senadores que foram (a passeio) aos Estados Unidos para discutir o tarifaço de Donald Trump com quem não resolve isso, e no meio das férias do Congresso americano: da comitiva, só os senadores Carlos Viana e Marcos Pontes falam inglês. E tiveram de servir de tradutores nos hotéis e restaurantes também.


Dia da Magnitsky?


No embalo das manifestações em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro no domingo, o vereador do Rio de Janeiro Rafael Satiê (PL) protocolou um projeto que cria o Dia da Lei Global Magnitsky no calendário oficial da capital, a ser celebrado todo 30 de julho. Diz que a proposta é inspirada na legislação dos EUA, que combate regimes autoritários. Segundo o edil, é preciso promover a defesa da liberdade e da democracia...


País da sofrência


Depois do Dia do Vira-Lata Caramelo (31 de julho), agora o Brasil tem o Dia da Luta da População em Situação de Rua. A lei 15.187 que oficializa a data foi sancionada pelo presidente Lula da Silva e será “celebrada”, anualmente, no dia 19 de agosto. Vá entender...


Perdeu força


Dormita na Comissão de Relações Exteriores do Senado o Projeto de Decreto Legislativo que reconhece a situação de vulnerabilidade em Roraima, decorrente de fluxo migratório provocado pela crise na Venezuela, país com o qual o Estado faz fronteira. O autor, o ex-senador por Roraima, Telmário Mota, cumpre prisão domiciliar.

 

ESPLANADEIRA


#ANEEL abre inscrições para Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. #Rodrigo Miranda, da G.A.C Brasil, falará sobre Lei do Bem e ISO de Inovação na Rio Innovation Week, dia 15. #Obramax investe R$ 140 mi e gera 200 empregos em loja de Uberlândia-MG. #Instituto Lado a Lado pela Vida promove hoje 1ª edição do “Diálogo Saúde Regional Oncologia", na ALESP. #ABF Rio abre vendas para 18º Expo Franchising ABF Rio que será de 18 a 20/9 no Riocentro. #Hungaro Bertalan Meskó e Alysson Muotri palestram na 2ª edição do Afya Summit, dia 23/8, em SP.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

