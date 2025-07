Barroso fica com jatinho da FAB 5 dias para "agenda oficial" no Nordeste

O que mais se comenta nas rodinhas do Poder é que o presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, não pode ver um jatinho da FAB que pula dentro. Não é exagero a brincadeira. Como um bon-vivant do Poder, nas asas do paternalismo que critica em palestras, Barroso teve um jato da Força Aérea à disposição entre 17 e 22 de julho em outro tour de eventos e passeios, no recesso do Judiciário. Decolou de Brasília, passou por São Luís, Lençóis Maranhenses, Fortaleza e Recife. Dia 18 palestrou em dois seminários com juízes na capital maranhense, segundo sua agenda oficial. Mas sumiu dias 19 e 20 – num desses, foi visto com a esposa num bar na turística Atins (Lençóis) onde, segundo blogs locais, desembarcou e decolou num helicóptero da PM. Já dia 21, em Fortaleza, visitou a seccional da OAB e palestrou para juízes. Na tarde seguinte, passou por dois encontros no Recife e retornou para Brasília. Em todos os trechos o avião transportou de 10 a 12 passageiros. Não é de hoje que Barroso “foge” para palestras e passeios. Em setembro passado, conforme revelou a Coluna, ficou dois dias e meio em Mendoza, terra dos vinhedos argentinos, com jato da FAB à disposição, para uma agenda oficial de meio dia. Levou seis caroneiros que, até hoje, nem o gabinete do ministro, tampouco o STF e a FAB, questionados pela LAI, responderam quem são.



O real motivo

Charge por @izanio_charges @izanio_charges



Donald Trump vai mostrando o real motivo do tarifaço contra o Brasil – e não tem nada a ver com Jair Bolsonaro, como já citamos. É a geopolítica. O encarregado de negócios dos EUA na Embaixada no Brasil, Gabriel Escobar, disse a empresários e políticos que os americanos querem exclusividade na compra de minerais raros do solo brasileiro, como lítio, cobre e nióbio. É para a China que as minas daqui mais vendem os produtos.



Canetas do Poder



Enquanto o brasileiro sofre com a inflação acima da meta e o ministro da Fazenda não sabe de onde corta para segurar as contas, a Casa Civil do Palácio mandou comprar canetas metálicas personalizadas para a turma da CGU e da AGU – uma conta alta de R$ 200 mil. O agrado institucional virou motivo de investigação. O deputado Gustavo Gayer (PL-GO) apresentou requerimento de informações ao ministro Rui Costa.



Brasil & Namíbia



Pedro de Castro da Cunha e Menezes será o novo embaixador do Brasil na Namíbia. Ministro de Segunda Classe do Itamaraty, ele dirige o departamento de Áreas Protegidas no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).



Inovação e Futuro



Maior Conferência Global de Tecnologia e Inovação do Mundo, o Rio Innovation Week 2025 deve levar 185 mil pessoas ao Pier Mauá, de 12 a 15 de agosto, com o apoio da TurisRio. O encontro trará debates sobre futuro, tecnologia, negócios e impacto social. A expectativa é movimentar R$ 4 bilhões em negócios e gerar 22 mil empregos.



Cancelados



A plataforma Justiça Resolvvi esmiuçou dados da ANAC, de maio de 2024 e maio de 2025, e descobriu 40.653 voos cancelados no Brasil, com 5.162.931 passageiros afetados. Mais de 72% deles estavam nos cinco principais terminais internacionais do País. Guarulhos (SP) foi o que mais cancelou voos (9.934).

ESPLANADEIRA



#Escritório /asbz e Associação GFC Solidário doam mil vestimentas, produtos de higiene e alimentação em SP. #Embracon cresce 91% no 1º semestre de 2025 e arrecada R$ 17 bi em vendas. #Pesquisa BOLD HRO: 83,3% dos escritórios jurídicos têm turnover entre 10% e 20%. #Hospital Badim (RJ) recebe certificação ONA 3 por excelência em serviços de saúde. #Megamatte lança hoje o www.portalmegasustentavel.com.br. #Setor segurador pagou R$ 111 bi em indenizações, avanço de 11,5% e arrecadação de R$ 175,9 bi, aponta CNseg.

