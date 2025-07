Embaixada do Brasil nos EUA ficou "vendida" na taxação e não alertou Paláci

O anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar em 50% as tarifas para produtos brasileiros deixou a turma brasileira de Nova York (Consulado) e Washington em apuros. A Embaixada do Brasil, a maior estrutura diplomática do País no exterior, não antecipou ao Palácio qualquer informação sobre o risco de o País ser super taxado, tampouco fez plano de emergência. Coube ao presidente Lula da Silva virar o timoneiro da nau e anunciar a comissão Governo-Empresários para sondar os setores que mais exportam para os EUA. Dentro do Itamaraty, debitam na conta do assessor internacional Celso Amorim a teimosia de Lula da Silva em afrontar Trump. Diplomatas experientes lembram que Xi Jinping, líder da China – um à altura dos EUA – preferiu a cautela, a discrição e a negociação. Lula, agora, aparece com esse mote.



Xerife na pista



O NOVO do Rio de Janeiro tem conversado com Marcelo Itagiba, 1º delegado da PF a ocupar o cargo de Secretário de Segurança do Estado. A ideia é lançar o Xerife, apelido que ganhou, para o Governo ano que vem. A legenda é presidida no Rio por Rodrigo Rezende, irmão do técnico de vôlei Bernadinho. Tema que mais preocupa o povo, a segurança será decisiva no pleito, acredita a direção do partido.



Sinal de fumaça



A Comissão de Agricultura se reuniu para debater a posição do Brasil na COP 11 para o Controle do Tabaco, que será realizada em novembro, em Genebra. Durante os debates, vários deputados da Frente Parlamentar do Agronegócio afirmaram que a FPA, sozinha, não aprova nada no Congresso, “mas o Governo sem a FPA também não aprova coisa nenhuma”...



Chapa pantaneira



A chapa já está quente em Mato Grosso para a eleição de 2026, conta a bancada, cuja campanha começa daqui a um ano. De um lado, a priori, terá o senador Wellington Fagundes (PL) para o Governo, Jayme Campos e José Medeiros ao Senado. De outro, o vice-governador Otaviano Pivetta (Rep) para o Palácio, com Mauro Mendes (atual governador) e Cidinho Santos (ex-senador) à Casa Alta.



Muy amigos



Na Cúpula do Mercosul, o presidente Lula da Silva recebeu com um abraço forte do presidente da Bolívia, Luis Arce – que não concorrerá à reeleição. Para o petista, dor de cabeça a menos, já que ele e o PT torcem pelo aliado Evo Morales no poder outra vez, apesar de o cocaleiro estar inelegível. Arce derrubou no grito com um general um golpe de Estado ano passado, com Exército (ainda hoje) dividido entre ele e Morales.



Muy amigos 2



Passou em branco. Rompendo uma tradição diplomática histórica, o Governo do Brasil deixou de respaldar uma resolução na Organização dos Estados Americanos em defesa da soberania argentina das Ilhas Malvinas, sob controle da Inglaterra. Birra pura de Lula da Silva e Celso Amorim com o presidente da Argentina, Javier Milei.

ESPLANADEIRA



