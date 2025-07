Cangaço digital é a nova tormenta de bancos, que omitem os crimes

Os grandes e tradicionais bancos, apesar de toda a estrutura de segurança cibernética e bilhões de reais de lucro líquido, não estão preparados para combater o cangaço digital. Hackers estão invadindo agora o caixa das próprias instituições, não só as contas dos clientes – embora em alguns casos com ajuda de gerentes criminosos que ajudam no golpe. Há relatos chegando às Polícias Federal e Civil (de alguns Estados) e omitidos pelas instituições para preservar a imagem no mercado. Vide o desvio de mais de R$ 500 milhões de empresa que cuida dos valores transferidos, que foi alvo de operação da Polícia Civil paulista. Recentemente, a Caixa sofreu um golpe. Hackers levaram R$ 84 milhões. O banco demitiu dois diretores de Tecnologia da Informação, um “Superintendente de Arquitetura” e um Gerente Nacional.



Confiantes...



A despeito desse novo tipo de crime, o cangaço digital, a grande maioria dos brasileiros acredita no cofre dos bancos. Estudo da Croma Consultoria, “O futuro da relação do brasileiro com o dinheiro e as finanças” aponta que 67% dos ouvidos confiam total ou parcialmente nos bancos; BB (51%) e Caixa (48%) mantêm alta confiança entre gerações mais velhas. Bancos digitais como Nubank (40%) têm a preferência de jovens.



Bandido “paraguaio”



O Paraguai ainda não devolveu seu embaixador a Brasília e segue esperando resposta do Itamaraty sobre suposta espionagem da ABIN na Usina de Itaipu. Apesar do esfriamento nas relações, o Governo do país hermano atua para frear as ações dos narco-brasileiros no país. No dia 1º, foi preso Marlon Castillo Batistão, 51 anos, que figurava na lista dos 50 criminosos mais procurados do Brasil.



Consignado 2 rodas



A medida provisória sobre o crédito consignado aprovada pelo Senado deve alcançar pelo menos 4 milhões de entregadores e motoristas de aplicativo. O benefício, que não estava previsto na proposta original do Governo, foi incluído no texto por emenda do deputado Fernando Monteiro (Rep-PE). “Esta é a prova que o Governo escuta a sociedade”, afirma o deputado.



Rádio corredor BB



João Pinto Rabelo Júnior, ex-vice presidente de Agronegócios do Banco do Brasil, conhecido por Rabelinho, sempre foi uma figura conhecida dentro e fora do BB em virtude das suas posições políticas. Ele tenta se emplacar como VP de Governo da instituição, mas ainda está sem padrinho, conta gente que acompanha de perto. Hoje, é diretor do Instituto de Resseguros na área Rural.



Los turistas



A Bolívia acaba de lançar o QR PIX para estimular o turismo de brasileiros no país. As compras serão debitadas em reais da conta dos brasileiros, e o comerciante receberá o equivalente em moeda nacional (bolivianos), ampliando assim as opções de pagamento disponíveis aos estabelecimentos comerciais do país e promovendo o turismo receptivo.

ESPLANADEIRA



#Juiz Ronnie Frank Torres divulga livro “Do Combate à Desinformação à Regulação das Plataformas Digitais”. #Museu da Energia de SP recebe até 30/8 exposição “Onde Mora a Esperança da Habitat Brasil”. #Roche Diagnóstica e RD Saúde criam marca de medidor de glicemia. #PepsiCo lidera estudo sobre plantas de cobertura no cultivo da batata, aumenta produtividade e reduz doenças. #BTG Pactual abre vagas para BTG Soma Empreendedorismo. #Carla Madeira participa do Clube de Leitura CCBB 2025, quarta-feira no RJ.

