Agentes da ABIN vão decidir sobre ação judicial para afastar diretor

A Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) acendeu ontem a sua fogueira de São João, e já tem gente na fila para pular as labaredas – ou nelas cair. Dia 23, conforme revelamos, a União dos Profissionais de Inteligência do Estado (Intelis), que agrega os agentes, vai realizar Assembleia Extraordinária com temas são muito sérios. Além de denunciar o atual diretor da ABIN, o delegado Luiz Fernando Corrêa – indiciado pela PF no escândalo da “ABIN paralela” – a associação colocará em pauta o ajuizamento de ação civil pública para o seu afastamento imediato. Os espiões também consideram que não há interface nas atividades. Acusam a “falta de controle de questões sigilosas por parte da Polícia Federal e do Ministério da Justiça”, e apontam o dedo para o Palácio do Planalto: criticam a falta de diálogo e “o desmonte e congelamento institucional promovidos pelo Governo”.





Na praia





É intenso e muito discreto o approach de mega investidores do setor de cassinos da Ásia e Estados Unidos no Nordeste brasileiro. Emissários e os próprios magnatas russos, americanos e singapurenses têm desembarcado de jatinhos em Natal, Maceió e Fortaleza à procura de grandes terrenos em praias, para construção de resorts, confiantes de que é questão de tempo o Governo aprovar a volta do jogo.





Crise paraguaia





Na esteira da coleção de crises diplomáticas do Brasil, há dois meses a Embaixada do Paraguai em Brasília está sem o seu embaixador. E, até hoje, o Governo não cumpriu promessa do chanceler Mauro Vieira ao seu homólogo paraguaio, de responder às denúncias de suposta espionagem contra autoridades hermanas na Usina binacional de Itaipu. E segue a novela.





Milei e Lula?





Mês que vem será realizada a Cúpula do MERCOSUL, em Buenos Aires, quando a Argentina entregará o comando do bloco ao Brasil. Em dezembro, o presidente Javier Milei não foi ao Uruguai receber o transpasso da presidência do bloco do uruguaio Lacalle Pou. Agora, cabe a ele organizar o evento em que passa o comando a Lula da Silva. Nenhum dos dois ainda confirmou a presença. Deve ficar para os seus vices.





Ativo$ virtuai$





O deputado federal Gabriel Mota (Rep-RR), em conjunto com a OnilX (empresa de compra e venda de criptoativos), apresentou proposta de emenda à MP n.º 1.303/25, sugerindo a retirada das criptomoedas e demais ativos virtuais da alíquota padronizada de 17,5%. O texto destaca que, antes de qualquer pretensão arrecadatória, é necessário firmar um marco regulatório próprio e coerente.





Situação delicada





O ministro da Defesa, José Múcio, está segurando uma barra para ficar no Governo e representar os altos oficiais das Forças Armadas. Os generais não querem comparecer ao Congresso, acham vexatório ter que pedir verba básica de manutenção que lhes é de direito. Há relatos extra-oficiais de que em muitas unidades paga-se a conta de luz e posterga a de água, ou vice-versa.

Esplanadeira

#Peça “Troca-Troca” com Oscar Magrini e grande elenco chega ao DF em julho. #Delfi Incorporadora investe no litoral norte de SP e lança projeto Ruy Barbosa Residencial. #Sofascore lança campanha "Cada Jogo Importa", da Effect Sport, para o Mundial de Clubes. #SIS, ONG de finanças, lança guias em português da Transition Plan Taskforce. #ANS avalia novo tratamento para rinossinusite crônica com pólipo; #"Encalhada? Não! Eu escolho", de Adrielle Lopes pela Edições Loyola, será lançado em 5/7, na ExpoCatólica.

