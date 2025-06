Polícia da Espanha expõe ladroagem de políticos com lavagem no Brasil

Em março de 2024, o presidente Lula da Silva recebeu em Brasília o primeiro-ministro da Espanha, o socialista Pedro Sánchez, no poder há sete anos. À época, a Unidade Central Operativa (UCO) da Guarda Civil, a similar à Polícia Federal daqui, já investigava a corrupção no seu Governo, passando pelo Brasil. Nesta terça-feira (17), a UCO confirmou que Marrocos, Equador e Brasil sediam as entidades financeiras das pessoas e empresas vinculadas ao esquema de propinas do deputado Santos Cerdán, secretário dos socialistas e homem de confiança de Pedro Sánchez. Além dele, já caíram o ministro dos Transportes, José Luís Ábalos e seu assessor Koldo García. Os dois, além do esquema de subornos com lavagem de dinheiro no Brasil, também mantinham um esquema com prostitutas brasileiras de luxo, “cedidas” aos companheiros do partido.



Fogo na ABIN



A União dos Profissionais de Inteligência do Estado (Intelis) fará reunião na segunda-feira (23) para discutir o ajuizamento de ação civil pública pelo afastamento do Diretor-Geral da ABIN, delegado Luiz Fernando Corrêa, indiciado por obstrução de Justiça. Também será discutida a possibilidade de greve, em protesto contra o Governo e o que reclamam de falta de diálogo com a Casa Civil.



Sem diplomacia



A oposição, que cerca o Itamaraty há meses, sabe que convocar Mauro Vieira e nada é a mesma coisa. E mira em Celso Amorim, o chanceler de fato. Chefe da Assessoria Especial de Lula da Silva, o ex-ministro deverá ser convocado para explicar as razões pelas quais trabalha para sabotar Israel e os acordos entre os dois países. O MRE até hoje não indicou um embaixador para Tel Aviv, apesar do pedido feito em janeiro.



G7 pra quê?

A assessoria internacional do presidente Lula tentou, sem sucesso, em várias frentes, um encontro a sós entre o brasileiro e o norte-americano Donald Trump na reunião do G7 no Canadá. Em vão. A diplomacia norte-americana sequer respondeu. Lula também não pôde participar das principais reuniões do grupo e ficou apenas como observador. E cometeu gafe ao interromper discurso de premiê reclamando da tradução.



Fiscal



O deputado Marcos Pollon (PL-MS) quer a convocação do ministro da Defesa, José Múcio, para esclarecer a ocorrência de falhas operacionais no sistema “SisGCorp”, que vêm inviabilizando o funcionamento do comércio legal de produtos controlados, “devido a uma possível omissão, inércia e desgoverno administrativo por parte desta Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército”, afirma.



Freio a ar...



Pode parecer plano estratégico para evitar a farra dos voos desnecessários de autoridades dos três Poderes que abusam dos jatinhos da Força Aérea. Mas de dois meses para cá ministros do Judiciário e do Governo têm levado um discreto "não" do comando aéreo quando solicitam jatos para viajar, em especial fim de semana, para seus redutos, com supostas agendas oficiais.

ESPLANADEIRA



