FAB perde 88 pilotos para aviação privada e comercial em 2 anos

A Força Aérea Brasileira (FAB) tem perdido excelentes profissionais para a aviação comercial do Brasil e exterior. A FAB registrou 88 baixas de pilotos em apenas dois anos – entre demissões e licenças – no Quadro de Oficiais Aviadores de janeiro de 2023 até maio deste ano, conforme dados enviados à Coluna. “Em 2023, foram registradas 17 baixas. Já em 2024, houve 30 e, em 2025, 41 baixas”, justamente neste momento em que a Latam faz ofensiva por pilotos experientes e a fusão de GOL & Azul, enquanto enxuga, por outro lado aposta neste perfil. E alguns dos melhores vêm da Aeronáutica. Segundo a assessoria da Força Aérea, “a movimentação de pessoal faz parte da dinâmica natural da Força. A FAB adota planejamento contínuo para manter a operacionalidade e a capacitação de seu efetivo, de forma a garantir o cumprimento de sua missão constitucional”.



Candidata no PT



Após a retirada da candidatura Washington Quaquá, em acordo com a ministra palaciana Gleisi Hoffmann, foi divulgada mais um nome à presidência nacional do PT. Trata-se da travesti Dani Nunes, recém-filiada ao partido. Natural do RJ, Dani foi convidada pela ativista Mariana Rosa, apoiada pelo “Raízes do PT”. A eleição será no dia 6 de julho. Ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva é o favorito na disputa.



Poder à mesa



O ex-ministro da Saúde, deputado Ricardo Barros (PP-PR), comandante do Progressitas no Paraná, ofereceu jantar para o senador Sérgio Moro (União), o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (PSD) e às bancadas do PP. Foi em Maringá, sua base eleitoral, durante a Expoinga. No cardápio, eleições de 2026. Barros, cuja esposa Cida Borghetti pode pleitear o Governo, tenta um approach com Moro, hoje líder nas pesquisas.



Torres furioso



O ex-ministro da Justiça Anderson Torres pode trocar de advogado. Torres classificou a amigos como “infantil” a atitude do seu patrono Eumar Novacki de repetir seis vezes a mesma pergunta ao ex-comandante do Exército e testemunha Freire Gomes, o que resultou numa reprimenda dura do ministro Alexandre de Moraes no STF. Ex-coronel do Exército e ex-chefe da Casa Civil do DF, Novacki começou a advogar em 2023.



Nobel do campo



A engenheira da Embrapa Soja Mariangela Hungria é a 1ª mulher brasileira a receber o Prêmio Mundial da Alimentação (World Food Prize), considerado o “Nobel da Agricultura”. Mariangela receberá US$ 500 mil pela pesquisa sobre insumos biológicos que revolucionam plantações. Estima-se que as soluções da cientista estejam presentes em mais de 40 milhões de hectares pelo Brasil, com economia de US$ 25 bilhões/ano.



Interface



O deputado Filipe Barros (PL-PR) foi a Washington para, pela 1ª vez, propor cooperação entre as comissões de Relações Exteriores das respectivas Câmaras de Deputados. Conversou com seu homólogo, o republicano Brian Mast, que gostou da ideia. Ainda na capital americana, manteve encontro com o deputado Cory Mills, que preside o Comitê de Inteligência do Congresso.

ESPLANADEIRA



#Pro Criança Cardíaca realiza, dia 26, palestra “Dos Livros ao Coração”. #Heitor Kuser assina acordo de cooperação com entidades na Confraria Imobiliária em Curitiba. #MV anuncia empresas: BidHealth (cibersegurança) e OncoAudit (IA para oncologia). #Lavanderia LavPop by 5àsec prevê 200 unidades em São Paulo até 2030. #Logicalis abre inscrições até dia 30 para Programa Level Up, com foco em minorias. #CBVE abre inscrições para a 4ª edição do Prêmio Aplaude.

