Presídio de Macron na Guiana Francesa pode ser base militar disfarçada

O presidente da França, Emmanuel Macron, quer construir um presídio no meio da floresta amazônica na Guiana Francesa, para trazer do país europeu a corja dos 500 detentos mais perigosos e deixá-los isolados ali, dificultando o contato com advogados. Mas há em Brasília quem desconfie de que a futura penitenciária se torne base militar como Guantánamo (sob controle does EUA) em Cuba, onde podem ficar detidos até terroristas. Além disso, com esse projeto a França ainda crava um QG militar na Amazônia, região estratégica para o mundo, a exemplo de ONGs ligadas a governos da Europa que já possuem milhares de hectares de terras na Amazônia brasileira.



Segurança & soberania



O chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, Almirante Alvin Holsey, está no Brasil para tratar de tema caro ao Governo: o endurecimento do combate às facções (que se tornaram transnacionais), Comando Vermelho e PCC. Os EUA querem tipificar ambos como grupos terroristas, mas Lula da Silva resiste. Evidentemente há um risco nisso. Os americanos invadem territórios de países para atacar quem considera terrorista.



É ele!



Procurado pela Justiça brasileira e com mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF – nos inquéritos das fake news e milícias digitais – o blogueiro de ultra direita Allan dos Santos, também bolsonarista de carteirinha, foi reconhecido há dias por um brasiliense que entrou em seu Uber. Allan tem dirigido na região de Orlando, na rota da Disney, e não esconde dos compatriotas sua situação.



Redução violência



O ano de 2024 registrou o menor número de casos de violência contra jornalistas em seis anos, a maioria por ameaça e intimidação. Foram 144 ocorrências, redução de 20,44% comparados a 2023 (181). Os períodos com os maiores índices são 2020 (428), 2021 (430) e 2022 (376). Os dados são do Relatório da Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil, divulgado pela Federação Nacional dos Jornalistas.



Eixo sul

Ao oferecer US$ 10 milhões por informações sobre membros do Hezbollah no Brasil ou nos países vizinhos, o Governo norte-americano deixa claro ao Governo brasileiro que manterá a pressão no combate ao crime na região, com ou sem a cooperação do presidente Lula da Silva. É também uma estratégia dos EUA de tentar reencontrar a hegemonia no eixo comercial sul, onde a China entrou forte e ofuscou o Mercosul.



Referência



O jornal “O Dia” pode ser eternizado no calendário de datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro, via Projeto de Lei que tramita na ALERJ. A ideia é que o 5 de junho seja reconhecido como “Dia Estadual da Fundação do Jornal O Dia”. “Desde 1951 temos um veículo comprometido em informar a população, e que desempenha um importante papel social”, argumenta o deputado Rosenverg Reis (MDB), o autor.

ESPLANADEIRA



#Grupo Fleury registra aumento significativo de casos de Influenza A em 2025. #Conexão Imob Brasília 2025 acontece hoje às 9h na Hípica Hall. #2ª edição do Afya Summit debaterá, dia 23/8 medicina do futuro no Auditório Ibirapuera, SP. #Human S.A. oferece, até dia 23, seis bolsas integrais em parceria com o V Fórum Brasil de Gestão Ambiental. #Grupo Boticário realiza, até dia 25, semana promocional “Dias da Beleza”.#Workshop Corban 360 acontece dias 22 e 23 e reúne correspondentes bancários em SP.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.