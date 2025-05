Câmara vai criar Secretaria de Prerrogativas para se blindar contra o STF

A Câmara dos Deputados ousou e quer criar uma “banca advocatícia” de 1ª linha, entre os seus pares, para defender a Casa e suas prerrogativas constitucionais do que classificam, entre portas, de ingerência forte do Judiciário no trabalho legislativo. Desde a Lava Jato para cá, vê-se claramente um embate discreto entre os dois Poderes – em relação a prerrogativas e aos direitos constitucionais dos próprios deputados. Para validar essa “banca”, a Mesa da Câmara acaba de apresentar projeto de resolução para criar as secretarias de Empreendedorismo Legislativo, de Inovação Legislativa e de Defesa das Prerrogativas Parlamentares. A proposta é assinada pelo presidente Hugo Motta. A Secretaria terá a finalidade de assegurar que o exercício do mandato parlamentar se dê em sua plenitude, sem interferências indevidas e com respeito às garantias legais que protegem a atividade parlamentar.



Merecia mais



O Papa Francisco, recém-falecido, terá seu nome numa sala de Comissão na Câmara em em sua homenagem, ideia dos deputados Tabata Amaral (PSB-SP), Lucas Ramos (PSB-PE) e Bandeira de Mello (PSB-RJ). A escolhida é a da Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família.



Asilo suspeito



O deputado Gustavo Gayer (PL-GO) propôs a criação da Comissão Temporária Externa para investigar, in loco, a concessão de asilo diplomático à ex-primeira-dama do Peru Nadine Heredia, pelo Brasil. Ela foi resgatada por jato da FAB, a pedido do presidente Lula da Silva, antes de ser presa em Lima, condenada por receber propina da Odebrecht. O desafio para a oposição aqui é que lá no Peru a oposição e base se confundem.



Brasil-EUA

Charge por @izanio_charges @izanio_charges



Enquanto Lula opta por atacar Donald Trump e desqualificá-lo na Ásia, impedindo que haja qualquer diálogo entre o Brasil e os Estados Unidos, 30 deputados protocolaram na Comissão de Relações Exteriores, requerimento para criar a Subcomissão Permanente das relações Brasil-EUA. Um dos objetivos será discutir questões de defesa e segurança, com foco na cooperação bilateral e combate a facções.



Moto Week



O Capital Moto Week de Brasília tornou-se o evento do segmento mais importante na América do Sul. Este ano ocorre de 24 de julho a 2 de agosto, com mais de 100 shows de grandes bandas, espaço para motorhomes e camping gratuito, que vão receber a turma de 1,8 mil motoclubes do mundo. A exemplo de festivais estrangeiros, o espaço de 32 hectares vai receber de 20 mil ‘moradores’ este ano, com certificação Lixo Zero.



Pela Polícia



Com três meses de existência, o @naescutarj no Instagram se destaca nas redes. Criado para combater fake news sobre operações e desmascarar narrativas anti-polícia, o perfil explodiu após vídeo sobre a morte do traficante TH, na Maré. Já são 50 mil seguidores. Mas o Insta derrubou a página recentemente por causa de um vídeo. Enquanto isso, a mesma plataforma deixa traficantes, idolatrados, se exporem em páginas pessoais.

ESPLANADEIRA



#Antonio G. Olyver explora legado dos dragões ancestrais em "A Saga Draconiana". #Grupo Mantevida inaugura hospital na Asa Norte, em Brasília. #Shopping Metropolitano Barra (RJ) promove campanha ‘Doe Abraços Quentinhos’ até 18 de junho. #B2B Match realiza, dia 21, 2ª edição regional do Get Together no Fasano, em BH. #Henrique Barros, da Invés, lidera ranking da XP com assessoria sem comissão e R$ 2,5 bi sob custódia. #Veiga de Almeida é listada como melhor universidade privada do RJ, segundo o MEC.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.