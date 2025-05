Bolsonaro reúne provas para pedir prisão domiciliar, se condenado

A inédita (e inacreditável) foto de seu intestino aberto, em cirurgia, publicada nas suas redes sociais, foi providência jurídica e pessoal de Jair Bolsonaro. O ex-presidente da República coleta provas para que, se condenado à prisão pelo STF, tenha direito a pedir a domiciliar por questões de saúde. Inelegível mas com poder de articulação, mesmo se condenado Bolsonaro poderá articular palanques Brasil afora apesar de ficar eventualmente em casa. Seu projeto é eleger pelo menos 15 governadores – com fortes bancadas no Congresso Nacional – e no mínimo 50 senadores (há duas vagas por Estado em disputa em 2026). É por isso que, até dias antes da última internação, estava rodando o País. Se seu plano numérico eleitoral vingar, ele consegue eleger um aliado para o Planalto. E se caso um adversário vencer para presidente – seja Lula da Silva ou outro(a) – o(a) futuro(a) inquilino(a) do Palácio ganha, mas não governa.



EPol off-line



O sistema de condução de inquéritos da Polícia Federal ficou uma semana sem funcionar. Até a sexta-feira estava off-line, conta uma fonte da Coluna. O apagão nos inquéritos é um custo incalculável da corporação inteira parada nas investigações. Não há notícias, ainda, da causa. Enquanto isso, segue o famoso desafio por eficiência na produção, disputada entre superintendências.



Enlatada



A página https://ouvidoriacidadaebc.org/ soltou nota dura sobre a diretora da EBC com o título “Diretora da EBC dá entrevista (site da Fundação Perseu Abramo) sem base na realidade”. Trata-se da roteirista e cineasta Antônia Pellegrino, a esposa do presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Segundo o blog, a EBC tem veiculado mais “enlatados” de produtoras, sem valorizar a própria equipe e suas produções.



Engenheiros unidos



Engenheiros do Brasil estão preocupados com o PL 1.024/20, que, segundo contam associados de conhecidas entidades, abre “indiscriminadamente” o mercado brasileiro para engenheiros estrangeiros. Representantes de entidades como Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros e CREA estaduais se reuniram com o deputado Rogério Correia (PT-MG), relator do projeto, e querem ser ouvidos.



Memória



O movimento “Ocupa Rubens Paiva” fará campanha pela instalação de um busto em homenagem ao jornalista Mário Alves, em frente à antiga sede do DOI-CODI na Tijuca, no Rio de Janeiro. Mário Alves foi um dos fundadores da União Nacional dos Estudantes e membro do PCB. Ficou preso no DOI-CODI e foi assassinado, segundo denúncias, no período do regime militar. Seu corpo nunca foi encontrado.



Trintou



O Ourocap, título de capitalização do BB e da Brasilcap, completa 30 anos em 2025. Será lançada campanha publicitária com o lema “Acreditar, Comprar e Realizar”. O cantor Xande de Pilares será o garoto propaganda. A intenção é valorizar a confiança estabelecida entre a empresa e os clientes. Haverá sorteios de prêmios milionários para o público.

