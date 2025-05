Deputados apresentam proposta para fiscalizar organização da COP30

Depois que o Governo do Pará ignorou de forma reiterada os apelos da Câmara dos Deputados para que os preparativos da COP30 fossem debatidos na Casa, os deputados Caroline de Toni (PL-SC) e Carlos Jordy (PL-RJ) apresentaram proposta para criar uma Comissão Externa. Se vingar, a Comissão Externa pretende ter acesso aos contratos firmados pela organização com ONGs que faturaram, até agora, R$ 478 milhões para subcontratar empresas para organizar o evento. Boa parte deste controle está com o Palácio do Planalto. A ideia é fazer com que a Câmara acompanhe todo o processo, principalmente quanto aos gastos. Dos 40 mil visitantes previstos para Belém no evento internacional de novembro, cerca de 7 mil compõem a chamada “família COP”, gente que trabalha para as agências da ONU.



Alô, Lula!



O Chefe da Casa Civil do Palácio, Rui Costa, e a secretária executiva, Miriam Belchior, são alvo de reclamações de todo o Centrão. Coordenadores do PAC, priorizam liberações de vergas de obras tuteladas por parlamentares petistas, de seu partido, em detrimento dos senadores e deputados de legendas aliadas que garantem a governabilidade a Lula da Silva. Os ecos da turma não chegam ao Barba.



Ocaso de Lira



Ex-presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira (PP-AL) começa a sentir o gosto do café frio na mesa de aliados. Ficou com cara de poucos amigos no lançamento da federação União Progressista. É que Lira pleiteou o quanto pode a presidência do grupo, mas foi atropelado pelo chefão do União, Antônio Rueda, que barrou seu nome e vai comandar a turma. Lira, se tiver chances, será presidente da federação após as eleições.



Porta de saída



Ao contrário da esquerda, inclusive de seu próprio partido, a vereadora Tainá de Paula (PT-RJ) publicou vídeo nas suas redes sociais contra a pauta trabalhista “fim da jornada 6x1”. Há rumores de que ela pretende disputar a vice do prefeito Eduardo Paes (PSD) na chapa ao Governo do Rio, por partido do Centrão, e já começa a reposicionar a narrativa. Aliada de Paes, Tainá é Secretária de Meio Ambiente e Clima.

Comissão do apagão



O deputado Celso Russomano (Rep-SP) deve ser eleito, mais uma vez, para comandar a Representação Brasileira no Parlasul, a Comissão do Mercosul, que é mista, com deputados e senadores. Aliás, com a ascensão da China e o tarifaço dos EUA, o bloco do eixo Sul está a cada dia mais apagado e sem pauta. A decisão será formalizada no dia 21 de maio. É porque ninguém mais demonstrou interesse no cargo.



Rota histórica



O trecho da BR-040/BR-495, leiloado na quarta (30) pela ANTT, recebeu o nome de “Rota Imperial”. Sugestão foi do deputado Federal Hugo Leal (PSD-RJ). A estrada fica entre Juiz de Fora (MG) e Petrópolis (RJ) e foi caminho muito utilizado por Dom Pedro II rumo à Cidade Imperial. A concessão é válida por 30 anos.

ESPLANADEIRA



#Advogada Rita Cortez toma posse hoje na presidência do IAB, no Rio, para biênio 2025/27. #Shopping Jardim Guadalupe promove amanhã campanha de vacinação contra a gripe. #Livro “1964 – O que ainda nos resta dizer?” será lançado dia 13, na UERJ. #Cescon Barrieu inaugura escritório em Salvador-BA. #TIM é a empresa mais sustentável do Brasil segundo Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3. #Lilian Cardoso estreia programa EscritorPod na Rede TV Paraná.

