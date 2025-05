Brasil ficou às cegas no resgate dos EUA a opositores de Maduro

A operação de resgate dos venezuelanos da oposição a Nicolás Maduro refugiados na Embaixada da Argentina em Caracas, sob tutela do Governo do Brasil, foi negociada com o ditador. É que acreditam na Agência Brasileira de Inteligência, segundo fontes da Coluna, pois o adido da ABIN na Venezuela nunca assumiu o posto. Na terça (6) o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, soltou nas redes sociais um comunicado parabenizando o sucesso do resgate dos opositores. Como o prédio da embaixada é cercado por soldados e o serviço secreto venezuelano, e não houve confronto, o cenário indica que Maduro cedeu em troca de queda de uma sanção à Venezuela. O que consta em Brasília é que o Brasil, apesar de tutor temporário da Embaixada argentina, sequer sabia do resgate. Rubio informou nas redes que os venezuelanos já se encontram seguros em solo americano. Tudo ocorre num momento em que o Governo de Lula da Silva III é cobrado por aliados e oposição para adotar um tom mais crítico a Maduro.



Brasil é piada

charge por @izanio_charges @izanio_charges



Veja os argumentos da defesa para o pedido de prisão domiciliar do corrupto Fernando Collor, ex-presidente da República, que apesar de condenado nunca viu um chão sujo de cela de cadeia: apneia do sono (dezenas de milhões de brasileiros sofrem disso), distúrbio bipolar comportamental (claro, claro..) e um Mal de Parkinson que ninguém viu. Collor roubou R$ 20 milhões da BR Distribuidora e ninguém sabe do dinheiro.



Golpe sobre golpe



É golpe em cima de golpe. Após a PF e CGU revelarem esquema bilionário de desconto ilegal de aposentados sob aval do INSS, criminosos estão telefonando para aposentados propondo um cadastro para pegar informações e roubar dinheiro de suas contas. Casos já foram relatados à PF de São Paulo. O episódio ilustra o quanto o povo está desprotegido sobre dados oficiais: onde os bandidos conseguem o seu telefone?



Ética às favas



O Partido Liberal já solicitou as notas taquigráficas e o vídeo da sessão do Conselho de Ética que suspendeu por 90 dias o deputado Gilvan da Federal (AP). O PL vai representar, nos mesmos termos, contra Paulo Pimenta (PT-RS), que desferiu adjetivos contra o parlamentar bolsonarista do Amapá. “Pau que bate em Chico, bate em Franscisco”, diz o líder do partido.



Tentou, dançou



A tentativa do chanceler Mauro Vieira de escapar de audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara (CREDN) foi infeliz. Agora o convite virou convocação, aprovada ontem na Comissão, que resolveu colocar no pacote o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. A bancada do PT mais uma vez se ausentou e sobrou para a dupla, que terá de explicar o resgate da condenada Nadine Heredia no Peru.



Grito de Bacellar



“Muita gente tentou surfar politicamente no show da Lady Gaga, que ocorreu sem qualquer tipo de incidente. Mas alguém se lembrou de parabenizar a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal, pelo belíssimo trabalho?”. A fala do presidente da ALERJ, Rodrigo Bacellar (União), potencial nome do grupo de Claudio Castro ao Governo, chamou a atenção da sociedade para valorizar mais a turma da Segurança.

ESPLANADEIRA



#Dr. Leandro Lobo lança, amanhã no Rio, o livro “Bastidores da Ciência” da editora ICH. #FM Logistic prevê crescimento de 20% nas operações de luxo no Brasil em 2025. #AFIP nomeia Sergio Brasil Tufik como seu novo CEO. #Bilheteria Express fatura R$ 1 milhão em venda de ingressos via IA no WhatsApp. #Iniciativa Negra promove, dia 21 em Brasília, lançamento da nova edição da Revista PLATÔ. #Edify Education ganha destaque do público no prêmio Edtech Awards Bett Brasil 2025.

