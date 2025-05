PF ignora irmão de Lula na entidade que descontou R$ 300 mi de aposentados

A Polícia Federal deveria explicar por que investigou tanta gente, em diferentes entidades fajutas de desconto de aposentados, e preservou o vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), que descontou mais de R$ 300 milhões dos beneficiários no escândalo do descontogate da Previdência. Esse vice, que assumiu há pouco mais de um ano, é ninguém menos que José Ferreira da Silva, o “frei” Chico, irmão do presidente Lula da Silva. Chico, que não é frei – apelido dado há décadas por causa da calvície – é cercado por gente interesseira desde o 1º mandato do irmão. Em entrevista a este repórter em 2002, ao JB, soltou isso: “Deixei de ir a festas e fico mais em casa. Mudei o número do meu celular e do telefone da minha residência duas vezes. Mas sempre me acham. O povo pensa que o Lula pode resolver tudo, e as pessoas nos procuram (os irmãos) para tentar resolver seus problemas. Já me pediram empregos, dinheiro e moradia. Teve um pedido ridículo de um empresário. Disse assim: frei Chico, me ajuda a liberar um material na alfândega do porto (de Santos) e você vai ganhar muito dinheiro”. À época, ele pulou fora. No caso atual, tem a chance de se explicar, ou pode virar alvo das investigações após as buscas na entidade.



ACM parte 2



Caso Ronaldo Caiado não atinja no mínimo 10% nas pesquisas no 1º trimestre de 2026, o plano B da Federação União-PP é ACM Neto. A ideia do grupo é propor o baiano como vice na potencial chapa de Tarcísio de Freitas (Rep), hoje governador de SP. Pesa contra ACM a ausência de mandato e não ter expressividade fora da Bahia. A favor, ser do 4º maior colégio do País e a chance de surgir como o nome do Nordeste numa chapa.



Brazucas



O Senado vota amanhã requerimento de Nelsinho Trad (PSD-MS) para audiência pública sobre a situação dos brasileiros no exterior. Cerca de 5 milhões vivem fora do País e uma boa parte em situação irregular ou ilegal. O senador convidou os embaixadores do Brasil na Bolívia e no Japão, além do cônsul em Nova York. Para atender aos nacionais que emigraram, o Itamaraty conta com 183 repartições consulares.



Integridade



A ética nos negócios ganha novo impulso com a 5ª edição do Programa Sementes de Compliance, iniciativa do grupo J&F. São 70 bolsas integrais para o curso de 56 horas em videoaulas da Legal, Ethics & Compliance, referência mundial na área. Os participantes são preparados para a Certificação Profissional em Compliance Anticorrupção, da FGV Projetos. Inscrições no sementesdecompliance.com.br.



Parem as máquinas



O deputado Dr. Ismael Alexandrino (PSD-GO) enviou requerimento de informações à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, cobrando informações junto ao IBAMA sobre o controle de javalis no Brasil em 2023 e 2024. Segundo ele, há uma proliferação de javalis no País com impactos negativos sobre a biodiversidade, a agricultura e a saúde pública.



Morte na Lapa



A cozinheira trans Dannelly Rocha, 38 anos, foi assassinada no Rio de Janeiro na madrugada de sexta (2). Nascida no Pará, ela foi morta em sua casa, na Lapa, por um homem não identificado. Dannely trabalhava na CasaNem, um centro de acolhimento para pessoas LGBTQIA+. Ela participou do programa da OIT idealizado pela chef Paola Carosella em parceria com o Ministério Público do Trabalho.

ESPLANADEIRA

#Pediatra Daniel Becker palestra hoje no Colégio Pedro II, no RJ, sobre infância e o mundo digital. #Paula Klien marca presença como única brasileira na exposição "Reflection", em Berlim. #Lady Gasoline Band faz sua estreia sábado no Mississippi Delta Blues Bar RJ. #Instituto Ronald McDonald inicia vendas antecipadas dos tíquetes do McDia Feliz 2025. #Handpan Brasil & Sampan Music Fest 2025 acontece dia 18 na Casa Rockambole, em SP. #iGUi fatura mais de R$ 2,4 bilhões em 2024.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.