Mercado de pesquisas dispara entre partidos e grandes empresas

A nova sondagem nacional da Paraná Pesquisas, divulgada ontem, indica que, hoje, o presidente Lula da Silva seria derrotado em 2º turno por Jair Bolsonaro (inelegível), Michelle Bolsonaro (a ex-primeira-dama) e o governador paulista Tarcísio de Freitas (Rep). A um ano do início das convenções partidárias para escolha dos nomes ao Planalto, já fervem às mesas de partidos, de empresários e de banqueiros pesquisas de intenção de voto. Levantamento da Coluna mostra que, ano passado, foram registradas 14.819 pesquisas eleitorais junto ao TSE – o maior número desde 2012. O valor investido por institutos contratados ultrapassou os R$ 171 milhões, e 7 milhões de pessoas foram entrevistadas. Este ano, desde março, após o recesso judiciário, foram oficializadas 23 sondagens: 17 em março e seis em abril. Mas os números devem crescer, e muito, porque em ano sem disputa eleitoral não é obrigatório o registro de pesquisas. Grandes grupos empresariais já encomendam as suas.



Ala do mal



A Secretaria de Segurança do Maranhão tem um desafio imenso para resolver. A cada semana surgem mais casos do “Cangaço policial”: PMs de folga que são contratados para execuções. A insegurança vem de longe. Flávio Dino, quando assumiu o Governo, descobriu que um dos principais chefes do crime organizado no Estado tinha chave da cela no presídio para sair de noite. Demitiu toda a cúpula da unidade no ato.



Ação ou tensão?

Projeto de Guarda Armada causa tensão no Rio de Janeiro. @izanio_charges



A Prefeitura do Rio de Janeiro está prestes a sancionar um Projeto de Lei que avançou na Câmara de Vereadores, que autoriza a Guarda Municipal armada na capital. A exemplo de algumas poucas outras cidades do Brasil. Só que no Rio o buraco sempre é mais embaixo: pelo histórico de casos de violência que ecoam pelo Brasil, há dúvidas sobre se isso vai trazer segurança aos cidadãos e turistas, ou só mais tensão.



Índio no Poder



O número de vereadores e vereadoras indígenas cresceu 32% em 2024, comparado ao ano anterior, segundo dados do TSE. Foram eleitos 376 indígenas em 134 cidades. Os candidatos eleitos pertencem a 83 etnias diferentes. E pela 1ª vez desde 2016 o Nordeste superou a região Norte do País, foram 87 contra 77. O Dia dos Povos Indígenas foi comemorado no último sábado (19).



O jornaleiro do Papa



Antes de ingressar na Igreja, Jorge Bergoglio formou-se técnico químico. Quando bispo de Buenos Aires, caminhava pelo Centro e batia ponto numa padaria e numa banca de jornal, onde pegava edições diárias. Quando eleito Papa, fez dois telefonemas de imediato: o 1º foi para uma irmã, e o 2º para o dono da banca: “Meu amigo, não posso te pagar essa semana, é porque virei Papa, mas vou mandar um depósito”. E o fez.



Caso DAX



Em nota à Coluna, sobre o publicado dia 16/4 , a assessoria da Dax Oil informa que não há, nem nunca houve, qualquer relação da DAX Oil com a GT Formuladora. Da mesma forma, nenhum carregamento da DAX Oil seguiu para Osasco/SP como afirma a nota. A Coluna em breve terá mais informações.

ESPLANADEIRA



#Luiz Roberto Londres lançará dia 30/4 “Além da Medicina” na Livraria da Travessa, Leblon-RJ. #Norsul participará hoje da Intermodal 2025 para debater sustentabilidade na logística. #Brasília receberá dia 28 evento nacional sobre Proteção Patrimonial Mutualista, no Hotel Brasília. #Luciana de Gnone participará hoje da mesa "Protagonismo e Autoria Feminina", no CCBB no RJ. #BOSS anunciou o ícone do k-pop S.Coups como embaixador global da marca. #Euromonitor aponta Natura como líder em beleza e cuidados pessoais na América Latina.

