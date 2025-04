Pedro Fernandes fez o dever de Casa para assumir Comunicações

O deputado federal Pedro Lucas Fernandes (União-MA) só está esperando o chamado oficial do futuro chefe para assumir o Ministério das Comunicações. Há meses ele já vem fazendo o “dever de Casa” na Câmara, após ser avisado, nos bastidores, de que seria ministro caso Juscelino Filho (União-MA), então indiciado pela Polícia Federal, caísse do cargo. Líder do partido na Câmara, Fernandes esteve na China com Lula na comitiva oficial, como um teste, no qual os asseclas mais próximos do Barba testaram sua desenvoltura. Fernandes também impediu que deputados do partido ocupassem vagas em comissões relevantes. Alfredo Gaspar (União-AL), por exemplo, apesar de ser membro destacado na Comissão de Relações Exteriores, não foi reconduzido como titular da CREDN este ano. Gaspar é ferrenho opositor de Lula e de sua política externa.



Ética sem padrão

Conselho de Ética mostra a cara de uma Câmara sem vergonha. @izanio_charges



O Conselho de Ética da Câmara é um nicho estranho e sem padrões de ética do Parlamento. A turma aprovou a cassação de Glauber Braga (PSOL-RJ) por um chute no traseiro de um integrante do MBL, em briga na ala das Comissões. Mas o mesmo Conselho segura a cassação de Brasão, segundo a PF o mandante da morte de Marielle Franco; e perdoou Janones (Avante-MG) pela rachadinha de salários confessada por ele.



Recorde na Rouanet



O Ministério da Cultura registrou um recorde de investimentos via Lei Rouanet nos primeiros três meses de 2025. O valor captado no trimestre ultrapassou os R$ 305 milhões – ou 71,3% a mais comparado ao mesmo período do ano anterior, quando contabilizou R$ 178 milhões. Parte da verba vai para artistas conhecidos, em especial alguns famosos em novas turnês.



Nasr com Trump



Nem o presidente Lula da Silva tampouco o anterior, Jair Bolsonaro. O 1º brasileiro recebido, ontem, pelo presidente americano Donald Trump, no Salão Oval da Casa Branca, foi o piloto brasiliense Felipe Nasr, da Porsche-Penske. Ao lado de colegas, apresentou os carros que vão disputar a famosa corrida de 24 Horas de Le Mans, na França. Nasr ganhou os americanos. Venceu as 24 Horas de Daytona este ano.

Cestas na pauta



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu na quarta-feira (9), na residência oficial, o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto. Na pauta, mais recursos para a executar o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que dobrou de tamanho nesta última chamada. O PAA é o principal instrumento do Governo Federal de combate à fome.



HUB no Lolla



A HUB, especializada em desenvolvimento de marcas e experiências, consolida sua posição como referência em ativações estratégicas no Lollapalooza Brasil 2025. A empresa foi responsável pela concepção e implementação de sete espaços físicos e diversas ativações itinerantes para marcas como Sadia, McDonald’s e Hellmann’s, gerando mais de 15 mil impactos diretos entre marcas e consumidores.

ESPLANADEIRA



#Votorantim Cimentos reduz em 27,9% as emissões globais de CO2 entre 1990 e 2024. #Monyque Isabella Costa, voz do agro nas redes sociais, estará na AgroBrasília 2025. #OAB Santos realiza, dia 29/4, debate sobre cidadania americana e italiana. #FGV promove, dia 14/4, seminário sobre Políticas Públicas de Educação. #CNseg apresenta iniciativas do setor segurador ao ministro de Portos e Aeroportos.

