Pedágio Eletrônico registra calotes e Senado debate perdão de multas

A implementação de tecnologia de cobranças no Brasil não anda de mãos dadas com o bom senso do consumidor – muito por culpa do cidadão. Prova disso é o sistema free flow de cobrança de pedágio (que substitui as guaritas e cancelas) na Rodovia Rio-Santos instalado pela Concessionária CCR em torres, na qual câmeras captam fotos da placa para a cobrança online. A empresa registra um calote milionário dos que não têm o chip de cobrança automática. O que dificulta o acerto também é que os motoristas precisam entrar no site da concessionaria para baixar a fatura e pagar. Somente na Rio-Santos há mais de um milhão de multas e milhares de cidadãos correm o risco de perder a CNH. Preocupado com isso, o deputado federal Hugo Leal (autor da famosa Lei Seca), trabalha na Câmara para suspender a multa e ampliar o prazo de pagamento dos endividados para 12 meses. Leal tem reunião marcada com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, onde tramita o projeto, para debater o assunto. O problema já se espalhou por rodovias de Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul.



Que ti-ti-ti é esse?



Toda migração de Poder no Congresso é assim. Com o Centrão querendo mais espaço no Governo Lula da Silva III e a ascensão de Hugo Motta à Presidência da Câmara, o que mais se comenta nos corredores do Congresso Nacional é: O deputado pode indicar um nome para o comando do BB, e o ministro Silvio Costa, de Portos e Aeroportos, está prestes a desembarcar – ou aterrissar fora da Esplanada. Balela, por ora. Por ora...



Base x oposição



É grande a expectativa na Câmara com a reunião do Colégio de Líderes na quinta-feira, quando finalmente o comando das 30 comissões permanentes deverá ser formalizado. Para o Governo, o ideal seria adiar e evitar a chuva de convocações de ministros. Os líderes governistas e de oposição sabem que 2025 é a antessala das presidenciais de 2026 e que as pessoas certas, nos lugares certos, podem ser decisivas neste processo.



Cofre cheio



A Advocacia-Geral da União sob a gestão Lula III recuperou estupendos R$ 126,9 bilhões nos últimos dois anos. Ao todo, num levantamento da AGU, foram R$ 244,2 bilhões para os cofres públicos, entre 2020 e 2024, aumento de 129,18%. Em 2024, R$ 58,2 bilhões vieram de créditos tributários e R$ 11,7 bilhões de não tributários. A Taxa de Sucesso Judicial, por sua vez, cresceu de 58,7% para 68,8%.



Não vai subir ninguém



Celso Amorim, o chanceler de fato, decidiu e Lula avalizou: não haverá mudança nas principais Embaixadas do Brasil até o final da COP30. Isso inclui Mauro Vieira que havia pedido, segundo fonte da Coluna, para chefiar a Embaixada em Paris. Lula e Amorim consideram a COP30 a principal vitrine do Brasil em 2025, e cada Embaixada terá de fazer a sua parte para garantir a presença de chefes de Estado e comitivas.



Óleo é passado



A boliviana Companhia Nacional de Energia Elétrica criou a ENDE Brasil para comercializar energia nos Estados Amazônicos e importar para substituir o uso de diesel na geração de energia elétrica na região. A ENDE vai transferir energia para a Amazônia e fazer a integração com o mercado nacional. A ideia é reduzir o consumo de diesel em um volume de 6,2 milhões de toneladas/ano.

