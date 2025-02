Casos da Covid-19 continuam em alta

O Brasil já atendeu 86,31% da população com pelo menos duas doses da vacina contra a Covid-19. Somente em 2024 foram aplicadas 12.171.241 doses, segundo a Rede Nacional de Dados em Saúde. Contudo, os números da doença continuam expressivos: foram 856.590 casos de Covid-19 no ano passado, segundo o Ministério da Saúde. E na intenção de garantir proteção para a população contra novas variantes, o órgão adquiriu imunização para atender cerca de 77 milhões de pessoas nos próximos dois anos. A partir deste ano a vacina contra a Covid-19 será incluída no Calendário Nacional de Vacinação para idosos e gestantes – como já ocorre para crianças menores de cinco anos. Para os demais grupos, continua como vacinação especial. As vacinas disponíveis hoje no SUS são: Pfizer (Comirnaty), Moderna (Spikevax) e Serum/Zalika.

Teste de vacina

O deputado Príncipe Orleans (PL-SP) pediu emenda parlamentar de R$ 2 milhões ao Ministério da Saúde para a secretaria de Saúde do Estado de São Paulo a fim de criar um programa, dentro de seus institutos de pesquisa, de avaliação e validação de vacinas aplicadas na população. Justifica que isso já existe nos Estados Unidos e países da Europa, e trará mais segurança a quem aplicar sobre a eficiência das vacinas.

Casa e pista

O Exército vai construir um novo parque urbano de moradias para soldados e oficiais em Rio Branco (AC). O Ministério da Defesa deve liberar R$ 66 milhões para as obras. O atual parque, no centro da capital, será desinstalado para criação de áreas de lazer e recreação pela prefeitura nas margens da Av. das Nações. Também serão destinados até R$ 5 milhões para a construção de um novo aeródromo para atender a Força.

Papel do Brasil

Diplomatas árabes que circulam por Brasília esperam que o Governo do Brasil não apenas participe, mas contribua com o formato da Conferência Internacional que será realizada em junho deste ano, para resgatar a “Solução de Dois Estados”, medida abandonada há anos e que é crucial para por fim ao conflito Israel-Palestina.

Um aliado

O Itamaraty respira aliviado com a confirmação do senador Nelsinho Trad (PSD-MS) à frente da Comissão de Relações Exteriores do Senado em 2025 e 2026 – o ano de eleição geral. Trad é considerado “força amiga” e o Ministério de Relações Exteriores acredita que passarão fácil as indicações diplomáticas em aberto.

Carnaval 2025



O Carnaval 2025 deve movimentar R$12,03 bilhões em receitas no Brasil, segundo a CNC. O montante, impulsionado por turistas estrangeiros, será 2,1% superior ao ano passado - mesmo com inflação atual. Os setores mais beneficiados serão: bares e restaurantes (R$ 5,4 bilhões), transporte (R$ 3,31 bilhões) e hospedagem (R$ 1,28 bilhão) - que juntos somam 83% do valor gerado nesse período.

ESPLANADEIRA

#Varejo registra alta de 2,8% em janeiro, aponta IVS.#Arklok investe mais de R$ 300 mi em CAPEX.#Dataside reforça presença global no Databricks Partner Kickoff 2025, nos EUA.#Alunos de oito escolas de medicina de todo o Brasil participarão da Missão África, no Benin.#Votorantim Cimentos oferece curso gratuito no DF.#PagCorp lança ferramenta de IA.