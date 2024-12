PF fecha o cerco ao maior transportador aéreo de drogas do Brasil

A Polícia Rodoviária Federal interceptou na segunda-feira (16), com seu helicóptero, um monomotor prefixo PT-EKC, saindo de hangar num aeroclube de Penápolis (SP), vindo de Aquidauana (MS). Foi denúncia de um esperto observador da procedência do avião que acabara de pousar ali. Não deu outra: houve flagrante de 400kg de pasta base de cocaína. O avião foi comprado em agosto, em nome de Wesley Evangelista Lopes, preso com comparsa. Vem a ser o mais procurado transportador aéreo de drogas do País. Em maio, ele fugiu de outro avião ao cair num rio do Acre com coca, deixando para trás dois comparsas. Wesley era um prodígio piloto iniciante em 2011, no interior paulista, quando abriu um CNPJ em seu nome, com apenas R$ 1 de capital.





País do aluguel





Cresce número de brasileiros que moram de aluguel no Brasil, aponta Censo 2022. @izanio_charges

O Censo de 2022 do IBGE revelou que os brasileiros que vivem de aluguel chegaram a 29,1% da população. Nos anos 2000 essa parcela representava apenas 12,3%. Uma análise dos últimos cinco Censos também detalha que os domicílios com até três cômodos alugados caíram de 29,1% para 9%. Já o acesso à internet nos lares saltou para 89,4% neste período.





Bomba & cigarro





A Agência Nacional de Petróleo fechou posto de combustível da rede Diamante no Grande Rio, mas tem chance de bloquear a operação de mais cinco sem a licença da ANP na capital e região. A própria agência sabe desses CNPJ irregulares. A Diamante, suspeita de ligação com o PCC, foi alvo de operação da Polícia Civil, que flagrou depósito clandestino em Nova Iguaçu e dezenas de caixas de cigarros piratas.





Festa da Igreja





O tradicional musical de Natal da Igreja Pentecostal Deus é Amor (IPDA) reuniu cerca de 200 músicos no sábado (21) na Sede Mundial, no centro de São Paulo. O tema foi “Deus Conosco”. A IPDA também promoverá cultos especiais no fim de ano e no dia 1º de janeiro. Estima-se que mais de 10 mil pessoas compareçam, boa parte delas de fora da capital. A Igreja fechou parceria para descontos de 10% aos fiéis em três hotéis.





Intercept x Paralelo





O site “Intercept Brasil” denunciou que a produtora “Brasil Paralelo”, conhecida nas redes sociais pelo conteúdo de direita, vem ampliando espaço em centenas de escolas públicas e até na UERJ. Segundo a reportagem, seus vídeos “distorcem a realidade histórica” de acordo com a linha política da Extrema-Direita e são usados em Estados alinhados ao bolsonarismo. Foi um prato cheio para a oposição à direita conservadora.





Show de Teatro





Espetáculos de balé, teatro e música – com shows de Almir Sater, Chitão & Chororó e a Orquestra Sinfônica de Brasília – marcam a reabertura do Teatro Nacional da capital desde quinta-feira (19), com a reforma da sala Martins Pena, que agora tem 480 lugares em investimento de R$ 80 milhões. No show, Sater elogiou a acústica de 1º mundo. O BRB patrocina a Orquestra e a reforma da sala Villa-Lobos, que reabrirá em breve.









ESPLANADEIRA





#Dedalus aposta na Insight Lake, solução com GenAI para traduzir dados. #Abralatas recebe Selo Amigo dos Catadores e Catadoras em SP.#Robbu destaca integração de GenAI e NLP em bots híbridos. #Anvisa aprova novo medicamento para câncer gástrico e de junção gastroesofágica. #MV irá lançar med.ai, ferramenta para médicos reduzirem tarefas.