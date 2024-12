Os três desafios para governador Helder na COP-30

Um receio de crise se forja no céu de Belém quando se fala em COP-30, que será realizada no fim de 2025. Apesar do zelo da cidade e do Estado no preparo da estrutura, há três desafios enormes: os índices históricos de desmatamento no Pará (sim, ainda existe nas sombras da floresta, com madeira de lei tida como a melhor para o mercado); a falta de leitos de hotel para comitivas de quase 100 países (a ideia de navios-hotéis no rio ainda não vingou); e um fator alheio às mãos do governador Helder Barbalho (MDB), escolhido por Lula da Silva o anfitrião: a falta de acordo para uma Carta, ainda mais agora com a volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Há risco de o evento se tornar um passeio diplomático na floresta. Há dias, foi cancelada a audiência que a Comissão de Meio Ambiente da Câmara faria para tratar da COP-30.





Ah, NY...





Não se fala em outro assunto na Esplanada além do corte de gastos: o mistério da agenda de Fernando Haddad e Simone Tebet em Nova York cancelada pelo presidente Lula da Silva. Eles viajariam com assessores para explicar o pacote a investidores, nos dias da eleição presidencial e do resultado nos EUA, numa semana “morta” para isso.





Na rota





A minirreforma de Lula da Silva pode trazer surpresas na composição da governabilidade. A despeito do partido federado com o PSDB, o deputado Arnaldo Jardim (Cid-SP) articulou filiação de 30 prefeitos paulistas ao PSD e pode ter voz na eventual escolha de um ministro da Agricultura.





Será que vai?





O que dizem entre portas amigas do ex-presidente é que Jair Bolsonaro espera a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, dia 20 de janeiro, para correr à Embaixada americana e pedir asilo político, alegando perseguição de um ministro (não do STF). Alexandre de Moraes, o relator do inquérito dos atos antidemocráticos e otras cositas más, tem a caneta na mão para decidir a qualquer hora.





Castelinho





Algum gênio do Palácio do Planalto sugeriu retirar a placa do tradicional comitê de imprensa de homenagem a Carlos Castelo Branco, o Castelinho. Foi alertado a tempo de que se trata do grande jornalista, não do ex-presidente militar. Precisam ler mais as crônicas do Castelinho, o maior articulista político do Brasil até hoje.





Vai avançar





Defensores do jogo do bicho apostam na oficialização do secular sistema a partir de 2025, sem a chaga da contravenção penal e tudo regulamentado por agência da Fazenda. O projeto de lei já avançou no Senado, a despeito do pedido de vista e da grita da bancada cristã, e o presidente Lula da Silva diz que, passando, sancionará.





ESPLANADEIRA





#Papos Que Transformam reúne amanhã Toni Garrido, Cristiane Sobral e Fayda Belo, no TCU.#Fundação Itaú lança curso gratuito “Estratégias Socioemocionais para as Infâncias.”#Insight Comunicação lança amanhã livro "Carioquice", na Livraria da Travessa, no Leblon-RJ.#INCC aponta que cada 10% de aumento em cibersegurança reflete US$ 1,24 bilhão no PIB.#Hackathon da Appian Capital Brazil premia projeto de IA.#Cuponomia revela que 75% dos brasileiros pretendem fazer compras para o Natal.