Lula da Silva aproveitou a vitrine da cúpula do G20 no Rio de Janeiro mais uma vez para se cacifar e tentar uma última tacada internacional para um sonho antigo: ganhar o Nobel da Paz pela sua luta de combate à fome, seu carro-chefe desde o 1º mandato em 2003. Seu sonho é se aposentar da política e rodar o mundo com a “ficha-limpa” com a anulação da sua condenação pelo STF, e como palestrante com um eventual prêmio no currículo. Ele propôs a abertura de escritórios em vários países para estudar soluções para combater a fome e os presidentes convidados aceitaram. Também deve pedir apoio a Dilma Rousseff, presidente do banco dos BRICS, para bancar esse projeto.





Recado para Xi





Enquanto apresentadores de TV, de dentro do estúdio, exaltavam as “homenagens” a Xi Jinping, presidente da China, no trajeto da comitiva do hotel até o MAM (sede das reuniões do G20), manifestantes chineses e taiwaneses pró-independência de Taiwan abriram faixas de protesto contra a opressão de seu Governo. Os grupos apareceram no Aterro do Flamengo e até na entrada da Base Aérea do Galeão.





Bronca dupla





Na reunião ministerial que trataria dos cortes de gastos no Palácio do Planalto, semana passada, o presidente Lula da Silva constatou que muitos dos presentes à mesa eram secretários-executivos ou representantes de pastas, e não os ministros titulares. Lula ficou uma fera esbravejou e descarregou a bronca no seu chefe de Gabinete, o Marcola, e em Rui Costa.





Engajado





O deputado Lucas Redecker (PSDB-RS) tem atuado como conciliador entre governistas e oposicionistas na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, sem levar problemas à Mesa ou ao Governo. O desempenho rendeu dois convites internacionais. Hoje, Redecker prestigia reunião do Patronato da Fundação Conselho Empresarial Espanha- Brasil, em Madri, e na sexta vai ao Encontro Empresarial Ibero-americano, em Lisboa.





Chega pra lá





Janja da Silva, a falastrona primeira-dama do Brasil, fez questão de sentar-se atrás do presidente Lula da Silva na reunião do G20, para aparecer nas TVs. Mas onde a coisa acontece, nas reuniões bilaterais entre presidentes e diplomatas, para fechar acordos, ela foi barrada. A China já tinha indicado que bloquearia. Na recepção de Lula a Xi Jinping no MAM, Janja foi impedida de cumprimentá-lo, a exemplo dos outros presidentes.





200 anos!





Na iminência dos 200 anos do “Diário de Pernambuco”, o presidente Lula da Silva sancionou a Lei 15.027/24 que reconhece o acervo jornalístico do tradicional veículo como patrimônio cultural material do Brasil. O jornal, que publica a Coluna diariamente, completa os dois centenários dia 7 de novembro de 2025.





ESPLANADEIRA





#Fuxico leva música, moda e gastronomia à Praça N. Sra. de Ipanema-RJ dias 23 e 24.

#GSK realiza 5ª edição da HIV Leaders em Brasília dias 22 e 23.

#Feriado de Consciência Negra tem Elisa Fernandes em show acústico na Tijuca.

#Recuperações judiciais sobem 37,7% em um ano, informa Serasa Experian.

#Thomson Reuters lança simulador e programa educacional sobre Reforma Tributária no SYNERGY 2024.