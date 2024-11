A Copape, que segundo o Instituto Combustível Legal seria o braço do PCC no setor de combustíveis, tenta enganar o TRF-1. Depois de a ANP interditar suas atividades, a Copape ajuizou numerosas ações e perdeu todas. Agora tenta, através de um fundo de investimento chamado Location, nova ação que consiga enganar a distribuição do processo que deveria ser encaminhado para os magistrados que julgaram as ações anteriores. Anexam no processo uma certidão do MP Estadual informando que a empresa não é investigada, mas omitem que os sócios foram denunciados pelos supostos crimes praticados na gestão da empresa.





Outro para quê?





Charge por @izanio_charges @izanio_charges

Lula da Silva descobriu que é muito fácil decolar bonito com a força de uma caneta, mas não contava com a astúcia de quem entende de aviação. O presidente ordenou o Ministério da Defesa a comprar um Airbus A350, com autonomia de voo de 16 mil quilômetros, conta fonte. E quem viu de perto o que houve no México relata que houve choque com pássaro na turbina. O atual avião presidencial é tido como novo.





Nada de rota





O assessor especial do Palácio, Celso Amorim, tido como chanceler de fato, foi perguntado sobre a adesão do Brasil à Nova Rota da Seda, ao deixar a Câmara dos Deputados há dias. Irritado, disse que não se trata “de entrar ou sair” e que o Brasil não precisa aderir, mas que discute com os chineses. Amorim anda bravo com as cobranças do chefe.





Camaradagem





A Comissão de Legislação Participativa da Câmara mobilizou todos os seus recursos para procurar testemunhas contra o seu presidente, Glauber Braga (PSOL-RJ), que sofre processo no Conselho de Ética por ter agredido uma pessoa e a chutado para fora da Câmara. Panfletos e faixas pagas com dinheiro público foram exibidas no plenário, o que é proibido pelo Regimento Interno.





Humilhação





O jornalista Ronaldo Brasiliense, 65 anos, foi condenado por um juiz a limpar sanitários por críticas ao governador do Pará, Helder Barbalho, chamado de “sem noção” e “sem escrúpulos” nos textos do repórter, que já trabalhou para desafeto de Helder. Não há na História do Judiciário uma sentença do tipo para políticos condenados por coisas piores. O Ministério Público tenta alterar a pena.





Some, criançada!





Reeleito prefeito de Planaltina de Goiás, o delegado Cristiomário (Rep) decidiu botar algum acordo eleitoral na conta dos alunos da Escola Municipal Paulo Freire. Avisou aos pais que ano que vem não terá mais o ensino para turmas de 4 a 11 anos. Vai lançar ali curso de alfabetização de jovens e adultos. É aquela história, criança não dá voto. A assessoria da prefeitura ainda não respondeu à Coluna.





ESPLANADEIRA





